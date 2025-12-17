Menu
Brasília
Planaltina terá interrupção temporária de energia nesta quinta-feira (18)

Neoenergia trabalha na atualização da rede elétrica para ampliar segurança e confiabilidade do fornecimento

Redação Jornal de Brasília

17/12/2025 18h44

Foto: Divulgação/Neoenergia

distribuição. foto neoenergia (1)

Nesta quinta-feira (18), moradores de Planaltina devem enfrentar uma interrupção temporária de energia. A suspensão ocorre enquanto a Neoenergia realiza serviços de modernização e manutenção na rede elétrica.

A suspensão ocorrerá das 10h às 16h, nos endereços do Setor Norte, AVW1, Área Especial Norte, Km 7, Lote 9, DF-230, Núcleo Rural Pipiripau, Vila Buritis II, Vila Nossa Senhora de Fátima, Quadra F, Lote 6.

A companhia lembra que a medida é essencial para proteger as equipes durante a execução dos serviços e reforçar a qualidade e a estabilidade do abastecimento elétrico nas regiões atendidas.

Com informações da Agência Brasília

