Piscicultores do DF e Entorno se reúnem para debater redução de custos e estratégias de mercado

A Emater-DF realizou, na quinta-feira (27), o 19º Encontro de Piscicultores do Distrito Federal e Entorno. O evento reuniu cerca de 45 produtores e empreendedores na propriedade Terra Maré Pescados, localizada no núcleo rural Ponte Alta, no Gama, onde o produtor Eber Maia mantém atividade consolidada de piscicultura.

Na abertura, a diretora-executiva da Emater-DF, Loiselene Trindade, destacou os avanços obtidos na tecnificação e na qualificação da produção de pescado no DF. Ela enfatizou que o principal desafio é fortalecer a comercialização, garantindo ao piscicultor acesso ao mercado e maior rentabilidade.

Loiselene reforçou ainda a necessidade de organização dos produtores. Para ela, a atuação conjunta em cooperativas ou associações é essencial para consolidar a cadeia produtiva. “Na Emater-DF, temos um grupo de trabalho pronto para apoiar os piscicultores no que for preciso”, afirmou.

O coordenador do Programa de Aquicultura da Emater-DF, Adalmyr Borges, reforçou essa visão ao explicar que a atuação coletiva permite a redução de custos, como na compra de ração.

O secretário de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, Rafael Bueno, também incentivou a união do setor. Segundo ele, a participação em fóruns como a Câmara Setorial da Aquicultura é fundamental para que o governo conheça as demandas e desafios dos produtores.

Durante o encontro, o empreendedor Eber Maia apresentou o trabalho desenvolvido na Terra Maré Pescados. A propriedade conta com 42 tanques lonados com geomembrana, onde o controle da água, da ração e da saúde dos peixes é feito com rigor para garantir a qualidade do produto. Ele destacou ainda que os alevinos são vacinados individualmente, permitindo imunizar entre 15 mil e 20 mil peixes por dia.

Em seguida, Adalmyr Borges abordou o cenário do mercado de pescado no Distrito Federal, enquanto o pesquisador Luiz Freitas, da Embrapa Cerrados, apresentou orientações sobre Boas Práticas de Manejo para reduzir custos de produção.

Dados de 2024 da Emater-DF mostram que o Distrito Federal possui 651 piscicultores distribuídos em 62 hectares de lâmina d’água, com produção anual de 2,2 mil toneladas.

