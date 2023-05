Pipoca a mais de R$ 20, refrigerante a R$ 15; guloseimas no cinema desanimam frequentadores

No supermercado, meio quilo de pipoca custa cerca de R$ 5 (o que rende aproximadamente cinco panelas do produto para consumo). No cinema, o espectador paga quatro vezes mais por uma porção

Arthur de Lima

Jornal de Brasília/Agência Ceub

Ir ao cinema na capital do país tem se tornado um passeio cada vez menos acessível para a população. A compra do ingresso, que é o requisito mínimo para desfrutar de um filme nas salas de cinema, está longe de atrair o público. A situação fica mais complicada se somarmos os outros custos, como lanches na porta das salas de exibição.

O ingresso para assistir ao blockbuster Guardiões da Galáxia 3, por exemplo, pode chegar a R$ 61 a inteira dependendo do dia e do cinema. A situação fica ainda mais difícil para o bolso do brasiliense se ele optar pela experiência completa nas telonas com o ingresso, a pipoca, refrigerante e guloseimas.

O caso da pipoca pode ser um dos mais emblemáticos. No supermercado, meio quilo do produto custa cerca de R$ 5 (o que rende aproximadamente cinco panelas cheias). No cinema, um pacote vira algo em torno de R$ 20.

Os preços desses alimentos vendidos nas salas de cinema já impactam o hábito das pessoas. Isabella Calixto, de 46 anos, diz que ir ao cinema é um dos seus hobbys favoritos, mas não consegue ter a frequência que gostaria. A servidora pública confessa que os preços exorbitantes dos lanches estão entre os motivos de desânimo.

O Cinemark conta com dois cinemas na capital, o Pier 21 e o Iguatemi Brasília. O aplicativo da rede mostra que essas duas unidades possuem os mesmos preços referentes aos lanches disponíveis.

Os preços podem chegar a quase dobrar de valor em alguns alimentos. O M&M´s Grande e o Pequeno, por exemplo, podem ser encontrados a R$ 11,89 e R$ 5,19, respectivamente, em redes grandes de mercado.

O alto preço dos doces e outros alimentos fazem com que algumas pessoas que buscam um maior custo-benefício comprem lanches de fora e levem para dentro das salas.

É o caso do universitário Arthur Moraes Cavalcante. O jovem de 22 anos considera “absurdos” os preços cobrados e conta que, quando pretende comer algo enquanto assiste ao filme, prefere passar antes em alguma rede de fast-food no shopping e comprar um sanduíche.

Uma parada na loja

Apesar de mais baratos que os da rede Cinemark, os alimentos vendidos pela rede Kinoplex ainda se encontram com preços mais elevados e fazem com que os consumidores recorram a outros meios para se alimentarem nas salas de cinema.

Hiroshi Henry Ueoka é pai de três filhas e conta como uma simples ida ao cinema hoje em dia é um passeio custoso. “Uma ida ao cinema significa gastar gasolina, comprar ingresso para minhas filhas e minha esposa e pagar o estacionamento. Por isso, tento aliviar nos lanches, sempre que chegamos passamos antes em uma loja do shopping e compramos doces e salgadinhos. É bem mais vantajoso.”

Pipoca mais em conta

O Cine Cultura do Liberty Mall pode ser uma alternativa para aqueles que gostam de filmes menos comerciais e buscam valores mais acessíveis nas pipocas para saborear enquanto assistem a um filme. A pipoca grande chega a custar R$ 19.

Cinemas de outras franquias

Cineflix – Shopping JK

Espaço de Itaú de Cinema – Casa Park

Vale apontar que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que é ilegal os cinemas proibirem a entrada de alimentos comprados em outros lugares. A prática é configurada como venda casada e a proibição desta está prevista no art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).