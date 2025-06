Piloto de parapente morre após queda nas margens da BR-040

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu, na tarde desta sexta-feira (27), a uma ocorrência de queda de parapente que resultou na morte de um homem de 56 anos. O acidente aconteceu por volta das 17h50, nas margens da BR-040, próximo à loja Havan.

Segundo informações dos bombeiros, foram empenhadas duas viaturas de resgate e o helicóptero da corporação para o atendimento. Ao chegarem ao local, as equipes encontraram o piloto, identificado como Sr. E. G. N., com múltiplas fraturas causadas pelo impacto da queda. A vítima recebeu os primeiros socorros com protocolo de trauma, mas não resistiu aos ferimentos e teve o óbito declarado ainda no local.

A dinâmica do acidente não foi esclarecida, e as causas da queda do parapente ainda são desconhecidas. O local foi isolado e ficou sob os cuidados da Polícia Militar de Goiás (PMGO).