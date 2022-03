Piloto brasiliense representa a capital na Porsche Carrera Cup

O jovem Enzo Elias, de apenas 20 anos de idade, já é multicampeão no automobilismo e tem como sonho a inserção do seu nome na história de Brasília

Por Gabriel de Sousa

No dia 3 de abril, Brasília estará bem representada nas pistas da Porsche Carrera Cup, competição de automobilismo que reunirá grandes lendas das quatro rodas. Um dos competidores será Enzo Elias, piloto da capital federal que com apenas 20 anos, irá figurar o seu nome entre os multicampeões que disputarão o troféu.

Morador do Sudoeste, quando tinha 11 anos, durante um período de férias, Enzo esteve pela primeira vez em um kartódromo. A visita deveria ser apenas um passatempo em sua vida, mas acabou despertando no brasiliense uma grande paixão que foi aprimorada ao longo do tempo. “Um certo dia a gente teve uma corrida em família em um kart de aluguel, e então eu me apaixonei. Depois eu pedi para o meu pai umas aulas umas aulinhas de pilotagem aqui em Brasília”, relembra o piloto.

Na sua jovem carreira, Elias acumula grandes conquistas. Em 2019, ele conquistou o Porsche Carrera Cup 3.8, se tornando aos 17 anos o campeão mais jovem da história dos campeonatos organizados pela montadora alemã em todo o mundo. No ano seguinte, o piloto foi vice-campeão, e em 2021, venceu o troféu Overall e Endurance, sendo o competidor mais jovem do grid.

Agora, o brasiliense irá rumar para mais uma disputa da Carrera Cup, que irá começar em Goiânia, no próximo dia 3. Na manhã desta quinta-feira (24), o piloto chegará na capital de Goiás, e na mesma tarde começará a treinar para a primeira corrida do campeonato nacional.

“Eu estou muito orgulhoso e grato de poder representar Brasília. Diversos pilotos de Brasília saíram daqui e conquistaram coisas gigantescas, e eu quero ser um deles, quero conseguir colocar o meu nome na história dessa cidade”, conta o brasiliense.

A expectativa de Enzo está mais alta do que nunca, já que o seu automóvel, que competirá nas pistas goianas com o número 73, está bem preparado e adaptado com a sua forma de pilotar: “Tô bem animado, bem ansioso. O carro na pré-temporada conseguiu encaixar muito bem, com um rendimento confortável e isso dá uma boa perspectiva”.

Após a estréia em Goiânia, outras oito corridas irão decidir o campeão do Porsche Carrera Cup. Conforme o calendário da competição, a sexta etapa será realizada em Brasília, no dia 9 de outubro na pista do Autódromo Internacional Nelson Piquet.

Títulos vieram depois de muita dedicação

O primeiro contato de Enzo com as corridas, foi da mesma forma em que a maioria dos brasileiros conheceram o esporte: pela televisão. No caso do competidor, acompanhar as competições de Fórmula 1 era uma rotina garantida com o seu pai durante os finais de semana. “A gente assistia as corridas juntos, mas era algo muito inimaginável pilotar e fazer parte, nós não somos uma família que faz parte desse meio e tem o costume do automobilismo”, afirma.

Após começar a correr aos 11 anos, Elias começou a progredir no meio dos outros competidores da capital. Em 2015 e 2016, quando tinha 13 para 14 anos, Enzo foi campeão do Top Kart Brasil, do 15º e do 20º Super Kart e da Copa Guará de Kart.

Na época, Enzo também faturou o Campeonato Brasiliense de Kart, se tornando o melhor piloto do Distrito Federal na categoria. A partir deste momento, o quadradinho da capital federal se tornou pequeno, e as pretensões do jovem começaram a se tornar nacionais. “Depois de um ano correndo em campeonato regional, eu decidi competir em campeonatos nacionais, paulistas, onde realmente estavam os melhores pilotos de kart do Brasil”, conta.

Sempre pensando no futuro, agora os planos do morador do Sudoeste são internacionais, já que de acordo com o piloto, o seu maior sonho é competir e conquistar campeonatos da Porsche ao redor do mundo, representando o automobilismo brasileiro. “Desejo ter uma vaga entre os melhores pilotos do mundo. Mas tudo depende dos acontecimentos deste ano, eu estou com muitas expectativas para quem sabe no futuro a gente tenha mais um piloto representando o Brasil e o Distrito Federal”, afirma Elias.

Inspiração para novos brasilienses

O multicampeão conta que a capital federal conta com um suporte positivo para o surgimento de novos talentos nas quatro rodas, já que o DF fornece com um grande leque de campeonatos locais, como aqueles que ele conquistou em sua adolescência. Mas para isso, Enzo conta que os iniciantes que quiserem se aventurar nos carros terão que vencer uma longa estrada de entrega e foco, mas que no fim, terá a sua recompensa.

“O automobilismo é um esporte bem duro, mas ele é maravilhoso em seus aspectos. Eu acredito que com muita dedicação, muita força de vontade, muito treino e muito empenho é possível, porque é um esporte onde os mínimos detalhes fazem toda a diferença”, conta o brasiliense.

O desejo de Elias é que novos corredores jovens surjam na cidade e que eles se tornem presentes nas competições nacionais, aumentando a participação do Distrito Federal nas competições de automobilismo. “Para os meninos de Brasília que competem nos campeonatos regionais daqui, podem ter certeza que com muito empenho dá para brigar lá fora. Claro que é preciso ter os apoios necessários para tornar real”, afirma.