Pesquisador da UnB e FGV publica estudo internacional sobre inclusão de pessoas trans

O pesquisador João Vitor Rodrigues Gonçalves, doutorando em Administração Pública e Governo pela Fundação Getulio Vargas (FGV) e em Direitos Humanos e Cidadania pela Universidade de Brasília (UnB), teve artigo publicado na revista internacional Development Policy Review. O trabalho foi financiado por meio do Edital FAPDF Publica (2023), voltado à divulgação científica no Distrito Federal.

No estudo, João Vitor analisa o Programa Transcidadania, desenvolvido pela Prefeitura de São Paulo, como um modelo de reintegração social para pessoas trans em situação de vulnerabilidade. Com base em entrevistas e análises institucionais, o artigo propõe a replicação da iniciativa em outros contextos urbanos do Sul Global — conceito que abrange países historicamente marcados por desigualdades, colonização e exclusão geopolítica.

“O programa, em atividade há mais de uma década, representa um ponto de partida possível para políticas de reinserção social com base na educação e na independência socioeconômica. A sociedade brasileira tem uma dívida histórica com essa comunidade”, afirmou o pesquisador.

Professor voluntário em cursos de graduação da UnB e assistente no mestrado da FGV-Brasília, João Vitor também participou, com apoio da FAPDF, de congresso internacional realizado em Lisboa, Portugal, onde apresentou estudo inédito com enfoque em diversidade e inclusão nas políticas públicas. A viagem foi viabilizada pela 3ª Chamada do Edital 2024 – FAPDF Participa, que incentiva a mobilidade científica e a internacionalização da produção acadêmica do DF.

Desde a graduação, João Vitor relata ter notado a ausência de discussões sobre diversidade sexual e de gênero no meio universitário. “Minha indignação acadêmica se transformou em uma agenda de pesquisa que busca reverberar os dilemas da população LGBTQIA+ por meio de instrumentos capazes de promover mudança e alguma equidade social.”

Ele também destaca o papel da FAPDF no fortalecimento de pesquisas com impacto social. “A FAPDF tem sido protagonista ao investir em pesquisas de alto impacto e ao apoiar jovens pesquisadores. Sem esse suporte, projetos como o Transcidadania dificilmente teriam a visibilidade e o alcance que alcançaram.”