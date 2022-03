Pesquisa quer informações sobre cuidados de pessoas idosas com demência

O estudo da Codeplan, em conjunto com a CLDF, busca ouvir cuidadores, sejam familiares ou não, a fim de identificar as características sociodemográficas destas pessoas

Em parceria com a Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), a Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan), o Fórum Distrital da Sociedade Civil em Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa e o Coletivo Filhas da Mãe, vão realizar uma pesquisa inédita sobre cuidados de pessoas idosas com diagnóstico de demência ou em processo de diagnóstico no Distrito Federal.

O objetivo é ouvir as cuidadoras e cuidadores, sejam familiares, particulares ou profissionais, sobre as demandas e identificar as características sociodemográficas desses grupos.

Para atingir esse público, a Codeplan convida os responsáveis por cuidados de pessoas idosas com demência a se cadastrarem para participar da pesquisa. Em uma segunda etapa do levantamento, a companhia entrevistará as pessoas que se cadastraram.

As entrevistas serão realizadas presencialmente, online ou por telefone, ficando a critério do entrevistado escolher a forma que possibilite a sua participação.

Importância da pesquisa

A pesquisa pretende levantar evidências para entender as necessidades das pessoas idosas com demência e de seus cuidadores e, com isso, gerar insumos para a produção de políticas públicas que visam à melhoria na oferta de serviços oficiais no Distrito Federal para esses grupos.

Para se cadastrar, até o dia 10, a pessoa que responderá a pesquisa deve preencher o formulário disponível no link http://bit.ly/formscodeplanidosos.

Com informações da Codeplan e Agência Brasília