Pesquisa distrital sobre segurança pública começa nesta segunda (7)

A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) realiza, nesta segunda-feira (7), às 8h, uma entrevista coletiva no Centro Integrado de Operações de Brasília (Ciob) para apresentar a nova edição da Pesquisa Distrital de Segurança. A iniciativa começa no mesmo dia e tem previsão de se estender até janeiro de 2026, com mais de 19 mil entrevistas presenciais programadas em todas as regiões administrativas do DF.

Durante o encontro com a imprensa, a SSP-DF explicará os detalhes da metodologia adotada e apresentará o uniforme oficial que será utilizado pelos entrevistadores, além de reforçar os mecanismos de segurança implementados para garantir a confiabilidade das informações coletadas.

A pesquisa tem como objetivo captar a percepção da população em relação à vitimização, sensação de segurança, confiança nas instituições e avaliação dos serviços prestados pelas forças de segurança. A iniciativa faz parte do esforço do governo local para aprimorar o planejamento, o monitoramento e a avaliação das políticas públicas com base em dados e na participação social.

Os entrevistadores estarão devidamente identificados com crachá, uniforme, QR Code de verificação e equipamento de gravação de áudio, garantindo mais transparência e segurança ao processo. A SSP reforça que a participação da população é fundamental para a construção de ações mais eficazes na área da segurança pública.

Com informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF)