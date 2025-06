Pesquisa aponta plantas do Cerrado aptas a recuperar solos contaminados

Uma pesquisa acadêmica desenvolvida por Gabriel Gonçalves, estudante do curso de Gestão Ambiental da Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes (UnDF), identificou 13 espécies de plantas nativas do Cerrado com potencial para recuperar solos contaminados por herbicidas agrícolas na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (Ride-DF). O trabalho utilizou a técnica da fitorremediação, que explora a capacidade natural das plantas e de suas microbiotas associadas para reduzir ou eliminar poluentes presentes no solo.

O levantamento foi realizado com base em uma revisão sistemática da literatura científica, abrangendo artigos publicados nos últimos dez anos nas plataformas Scopus e Scielo. O objetivo foi mapear espécies vegetais nativas do Cerrado que possam ser utilizadas de forma sustentável para mitigar os impactos do uso intensivo de agrotóxicos, prática comum na agricultura — principal atividade econômica de boa parte dos municípios da Ride-DF.

Segundo a professora Silmary de Jesus, orientadora da pesquisa, o estudo resultou em um catálogo prático de espécies aptas à fitorremediação. “Foram identificadas 13 plantas capazes de atuar na recuperação de áreas contaminadas sem causar novos impactos ambientais. Essas informações são especialmente úteis para a agricultura familiar, pois propõem soluções sustentáveis com base na flora local”, explicou.

Entre as espécies com maior potencial, destaca-se a predominância de plantas da família Fabaceae. De acordo com a pesquisa, características como o sistema radicular profundo e a capacidade de adaptação a solos pobres tornam essas espécies eficazes nos processos de remediação ambiental.

Os principais contaminantes encontrados nas áreas analisadas incluem os herbicidas Atrazina, 2,4-D e Sulfentrazone, amplamente utilizados no cultivo de soja, milho e cana-de-açúcar. Esses compostos têm sido alvo de preocupação ambiental devido à sua persistência no solo e aos riscos que oferecem à saúde pública e aos recursos hídricos.

Gabriel Gonçalves destacou o impacto social do estudo. “Foi uma oportunidade de unir ciência e compromisso social. Pesquisar alternativas sustentáveis para a recuperação de solos contaminados é uma forma de retribuir à nossa região com conhecimento que transforma. Acredito no papel dos estudantes como agentes de mudança por meio da ciência aplicada”, afirmou.

O secretário do Entorno do DF, Cristian Viana, avaliou positivamente os resultados. “A identificação de soluções ambientais com base na flora nativa é um passo importante para conciliarmos produtividade agrícola com preservação ambiental. É esse tipo de iniciativa que pode fundamentar políticas públicas mais sustentáveis para o Entorno do DF”, declarou.

Para a pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação da UnDF, Fabiana França, o estudo reflete o compromisso da universidade com o desenvolvimento regional. “Estimular pesquisas voltadas à realidade da Ride-DF é uma prioridade para a UnDF. Trabalhos como esse mostram como a ciência feita na universidade pública pode gerar soluções concretas para os desafios do nosso território.”

A pesquisa de Gabriel Gonçalves foi apresentada em evento institucional da UnDF, que reuniu trabalhos de diversas áreas do conhecimento — de inteligência artificial à crise climática — e marcou a consolidação da iniciação científica como um eixo estratégico da formação acadêmica na universidade.

Com informações da Secretaria do Entorno