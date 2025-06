Pesquisa aponta alto índice de satisfação entre usuários da Academia Buriti do GDF

A Academia Buriti, vinculada à Secretaria-Executiva de Valorização e Qualidade de Vida (Sequali) da Secretaria de Economia (Seec-DF), acaba de concluir uma pesquisa que revela o impacto positivo das atividades oferecidas aos usuários. O levantamento buscou identificar o perfil dos frequentadores, seus objetivos com a prática de exercícios, a frequência de uso e, principalmente, a percepção quanto à qualidade dos serviços.

Localizada no térreo do Anexo do Palácio do Buriti, a academia é referência na promoção da saúde no serviço público. Funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 20h30, e oferece 12 modalidades – entre artes marciais e aulas funcionais –, além de exames de bioimpedância. Os serviços são gratuitos para servidores, empregados públicos, colaboradores e estagiários do Governo do Distrito Federal (GDF). Atualmente, a academia tem 2.421 alunos cadastrados.

A pesquisa avaliou critérios como motivação para continuidade das atividades, intenção de permanência, disposição para indicar o espaço a colegas, qualidade dos equipamentos, limpeza, organização e atendimento da equipe. Os resultados foram expressivos: 90,2% dos respondentes classificaram os equipamentos como bons (43,1%) ou ótimos (47,1%). O atendimento prestado pelos servidores foi um dos aspectos mais elogiados, ao lado da organização e da limpeza do ambiente.

Com metodologia que combinou perguntas fechadas e abertas, o questionário permitiu captar tanto dados quantitativos quanto percepções subjetivas, incluindo sugestões espontâneas. O relatório resultante oferece um diagnóstico detalhado da experiência dos usuários e servirá de base para o aprimoramento contínuo dos serviços.

“A pesquisa confirma o papel essencial da Academia Buriti como espaço de cuidado integral com a saúde dos servidores públicos. Além de promover hábitos saudáveis, a academia fortalece vínculos, incentiva a convivência e contribui para o equilíbrio entre vida pessoal e profissional”, destaca Epitácio Júnior, secretário-executivo de Valorização e Qualidade de Vida.

Já a subsecretária de Saúde Física para o Servidor Público, Denise Parreira, que lidera a Academia Buriti, complementa: “Oferecemos um ambiente acolhedor que promove não apenas a saúde física, mas também o equilíbrio emocional. Aqui os servidores encontram bem-estar, motivação e qualidade de vida”.

*Com informações da Secretaria de Economia (Seec-DF)