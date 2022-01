Pedido de desconto no IPTU e IPVA pelo Nota Legal vai até esta segunda (31)

Contribuintes que não possuem bens tributáveis em seu nome, existe a opção de receber os créditos em dinheiro. Porém, o período de pedido está previsto para junho

A segunda-feira (31) é o prazo para indicar os créditos do Nota Legal para abatimento no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e no Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor (IPVA) do proprietário dos bens.

O contribuinte pode emitir o boleto com o valor atualizado dos impostos, já com os descontos, por meio do site do Nota Legal,

Para desconto no IPTU, se a propriedade for de um casal e conste apenas o CPF de um dos cônjuges, o contribuinte deve solicitar a alteração no cadastro imobiliário para inserção do CPF do companheiro.

Contribuintes que não possuem bens tributáveis em seu nome, existe a opção de receber os créditos em dinheiro. Porém, o período de pedido está previsto para junho.