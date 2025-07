Pedestre fica ferido em acidente com motocicleta na EPTG

Um acidente envolvendo um motociclista e um pedestre interditou temporariamente a Estrada Parque Taguatinga (DF-085), próximo ao Viaduto Israel Pinheiro, sentido Guará, no início da noite desta quinta-feira (3).

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 18h36 e empenhou três viaturas para atender a ocorrência. No local, os socorristas encontraram uma motocicleta Yamaha vermelha, conduzida por um homem de 44 anos, avaliado pela equipe médica sem necessidade de transporte ao hospital.

O pedestre, de 60 anos, estava consciente, porém desorientado, e apresentava uma fratura exposta na perna direita, além da suspeita de fratura na costela direita. Após o atendimento inicial e a aplicação do protocolo de trauma, ele foi encaminhado ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT).

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) assumiu a responsabilidade pela área do acidente. Ainda não há informações sobre a dinâmica da colisão, e não foram registradas imagens do ocorrido.