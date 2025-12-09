Menu
Brasília
Pedestre fica ferido após atropelamento em Santa Maria e via é interditada

Acidente mobilizou três viaturas do Corpo de Bombeiros no início da noite desta terça-feira (9).

Redação Jornal de Brasília

09/12/2025 21h12

Divulgação CBMDF

Um atropelamento registrado às 18h33 desta terça-feira (09) movimentou equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e interrompeu o tráfego na quadra 300 de Santa Maria. A ocorrência, que exigiu resposta rápida, mobilizou três viaturas de resgate, segundo a corporação.

Logo após chegarem ao local, os socorristas encontraram o pedestre ferido ao lado da motocicleta envolvida no acidente. Apesar do impacto, a vítima apresentava somente escoriações nos braços, o que, contudo, exigiu avaliação detalhada. Ainda assim, o pedestre estava consciente e orientado quando foi encaminhado ao hospital.

Motociclista saiu ileso

Enquanto a vítima recebia os primeiros atendimentos, os bombeiros também verificaram o estado do motociclista, que não sofreu ferimentos. Embora a dinâmica do acidente não tenha sido detalhada, o CBMDF destacou que foi necessário interditar a via para garantir a segurança dos profissionais e evitar novos riscos durante o resgate.

