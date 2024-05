PDF e Novacap entregam 183 toneladas de doações ao RS

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) arrecadou e entregou, nesta terça-feira (21), 180 toneladas de roupas, água e produtos de higiene pessoal para as pessoas afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul.

A população do Distrito Federal respondeu ao chamado com compaixão e empatia, transformando todas as unidades policiais em pontos de arrecadação.

A Divisão de Recursos Materiais (DRM) da PCDF teve um papel fundamental ao receber e acomodar todas as doações até o dia da entrega. Além disso, a Divisão de Apoio e Serviços Gerais (DASG) colaborou ativamente, utilizando caminhões para recolher as doações recebidas nas delegacias. Servidores policiais também se uniram e fizeram muitas doações.

Essa corrente de solidariedade destacou o poder da união, demonstrando que, juntos, é possível transformar vidas e construir um futuro melhor. A Polícia Civil do Distrito Federal se orgulha de ter sido um canal de auxílio e suporte em momentos de crise.

Novacap

Além da corporação, a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) também fez sua parte e arrecadou mais 3,5 toneladas de doações para as vítimas. Todos os produtos foram transportados para um galpão do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) na segunda-feira (20).

“A participação dos trabalhadores da Novacap e da comunidade de maneira geral foi fundamental para que chegássemos a essa quantidade”, comemora o presidente da companhia, Fernando Leite. “Esse é o momento de intensificarmos a atuação para que possamos bater esse número na próxima contabilização das arrecadações.”

As doações foram transportadas em caminhões da Novacap para o local de destino antes de serem encaminhadas para a Base Aérea. Nesse período, ocorre uma triagem para identificar de que tipo são as doações.

IgesDF

Acompanhando o movimento, o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF) também fez sua parte e, em visita à Residência Oficial do Governo do DF, o diretor-presidente Juracy Cavalcante Lacerda Júnior entregou as doações arrecadadas pelo órgão.

A primeira-dama do Distrito Federal, Mayara Noronha Rocha, recebeu a equipe do IgesDF e agradeceu: “A solidariedade e o espírito de união demonstrados pelo IgesDF são um exemplo para todos nós. Em momentos de dificuldade, gestos como este trazem esperança e conforto para as famílias afetadas”.

O presidente do IgesDF ressaltou a importância da união em momentos de crise. “Este é um momento de grande necessidade, e ver nossos colaboradores se mobilizarem voluntariamente para ajudar quem precisa é inspirador”, disse. “A solidariedade e o apoio mútuo são essenciais para superarmos as dificuldades”.

As doações incluíam alimentos não perecíveis, água potável, produtos de higiene pessoal e itens de primeira necessidade, que serão distribuídos diretamente às famílias afetadas pelas enchentes. Todos os itens arrecadados serão entregues à Força Aérea Brasileira (FAB), que fará a logística para envio e distribuição dos itens no Rio Grande do Sul.

Brasília pelo Sul

O Comitê de Emergência Brasília pelo Sul foi instituído pelo governador Ibaneis Rocha no dia 7 deste mês, com o objetivo de arrecadar doações destinadas às vítimas das enchentes que desde abril atingem o Rio Grande do Sul. O comitê é composto por 22 órgãos e diversas entidades da sociedade civil organizada, sendo coordenado pela Chefia-Executiva de Políticas Sociais do Gabinete do Governador e com ações lideradas pela primeira-dama do Distrito Federal, Mayara Noronha Rocha.

Segundo o comitê, os itens mais necessários no momento são água potável, alimentos não perecíveis, leite em pó, mamadeiras e bicos, fraldas infantis e geriátricas, absorventes e roupas íntimas, material de higiene pessoal e limpeza, calçados, roupas de cama, toalhas de banho e cobertores, colchões e rações para animais.

As informações são da Agência Brasília