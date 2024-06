PDDC aprova plano de segurança para show do Natiruts

A Procuradoria Distrital dos Direitos do Cidadão realizou nesta sexta-feira, 7, uma inspeção nas instalações do Estádio Nacional Mané Garrincha para o show da banda Natiruts, que ocorre neste sábado, 8 de junho, às 21h.

“A procuradoria do cidadão acompanha as instalações de segurança e a montagem do palco para o evento, que planeja reunir um público de 43 mil pessoas”, ressaltou o procurador distrital dos direitos do cidadão, Eduardo Sabo. Foram observadas questões de segurança, infraestrutura, acessibilidade para pessoas com deficiência e condições gerais das instalações.

Sabo reforçou que o plano e as questões de segurança para o evento foram aprovados e que todo trabalho foi voltado para que os cidadãos possam desfrutar do evento em um ambiente seguro.

O show marca a turnê de despedida “Leve com Você”, na Arena BRB Mané Garrincha. Natiruts é um banda de reggae brasiliense, formada em 1996, e o título do musical é um tributo ao single lançado pelo grupo em 2002.