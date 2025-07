PCDF realiza operação contra suspeitos de aplicar golpe do falso advogado no Ceará

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (3), a segunda fase da Operação Fallere, que investiga fraudes praticadas pela internet. A ação teve como objetivo o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão no estado do Ceará, com o apoio da Polícia Civil local. Os mandados foram expedidos pela 1ª Vara Criminal de Brasília.

Segundo as investigações, os alvos são dois homens suspeitos de tentar aplicar golpes contra clientes de um escritório que leva o nome do governador do DF e também contra um ex-deputado distrital. A prática criminosa é conhecida como o “golpe do falso advogado”, onde os suspeitos utilizavam aplicativos de mensagens para convencer as vítimas de que teriam valores a receber de processos judiciais, mas que a liberação dependeria do pagamento de falsas taxas e custas.

A Polícia Civil alerta que esse tipo de crime, baseado em engenharia social e falsas promessas, tem crescido em todo o país e pode atingir pessoas de diferentes perfis e regiões. A corporação reforça a importância de que a população desconfie de contatos inesperados solicitando transferências de dinheiro sob alegações urgentes.