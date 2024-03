PCDF prende suspeito de maus-tratos e resgata 22 cachorros no Guará

O suspeito, de 42 anos, mantinha os animais em sua própria residência

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 4ª Delegacia de Polícia (Guará), deflagrou a Operação Hund, que significa “cachorro” em alemão, na tarde do dia 13, com o objetivo de combater o crime de maus-tratos a animais na região do Guará-DF. Durante a operação, cerca de 22 cachorros que estavam em situação de abandono e maus-tratos foram resgatados, e o morador da residência foi preso em flagrante e encaminhado à carceragem da PCDF.

A ação foi desencadeada após uma investigação que permitiu a identificação do responsável pelos crimes, um homem de 42 anos que mantinha os animais em sua própria residência, localizada no SRIA II, QE 15 do Guará-DF.

Com base nas provas coletadas durante a investigação, a equipe da 4ª DP representou por uma medida cautelar de busca e apreensão na residência do autor, que foi autorizada pela Vara Criminal do Guará. A ação foi realizada com o apoio da equipe de peritos criminais da PCDF e da Zoonose da Secretaria de Saúde do DF.

Os cachorros resgatados foram encontrados em estado precário, apresentando sinais evidentes de desnutrição, desidratação e doenças. Eles serão encaminhados à Zoonose para avaliação veterinária e o tratamento necessário.

Além do resgate dos animais, vários objetos que comprovam os maus-tratos foram apreendidos no local, como coleiras em péssimo estado e potes de água sujos.

O autor foi autuado em flagrante pelo crime de maus-tratos a animais, conforme o Artigo 32, §1º-A, da Lei dos Crimes Ambientais, cuja pena prevista varia de dois a cinco anos de reclusão, além de multa e proibição da guarda de animais.