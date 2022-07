PCDF prende homem conhecido por barbeiro do tráfico

Nessa quinta-feira, 21, a PCDF realizou a prisão em flagrante de um traficante, de 26 anos, conhecido como barbeiro do tráfico

Nessa quinta-feira, 21, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 8ªDP, realizou a prisão em flagrante de um traficante, de 26 anos, conhecido como barbeiro do tráfico. A ação ocorreu durante monitoramento da residência do suspeito, localizada na região do Cruzeiro.

De acordo com as investigações, esse local era usado para prestar serviços de barbearia, porém os agentes flagraram a venda de substância entorpecente no respectivo endereço, sendo o traficante preso em flagrante.

No local, os investigadores localizaram um prato contendo uma gilete e uma pedra de crack, além de resquícios da droga e uma faca, de cabo vermelho, em uma sapateira que estava no quarto do autuado.

Ainda, foi encontrada uma porção de cocaína embaixo da mesma sapateira e uma pedra grande de crack

escondida no forro do banheiro em cima do chuveiro.

Na ação, os policiais também apreenderam uma balança de precisão que estava em um armário na varanda da residência, além de R$ 110, em espécie, carteira do traficante, produto da venda de drogas.

O traficante foi encaminhado para à carceragem da PCDF, onde permanece à disposição da Justiça.

Caso seja condenado, o autuado poderá ficar até 15 anos de prisão.