PCDF prende dupla suspeita de aplicar golpes na venda de veículos pela internet

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 17ª Delegacia de Polícia, deflagrou, nesta sexta-feira (23/5), a Operação Webstellio, que resultou na prisão de dois homens suspeitos de aplicar golpes em compradores de veículos em Taguatinga Norte.

De acordo com as investigações, os suspeitos publicavam anúncios de veículos na internet com preços abaixo do mercado para atrair vítimas. Ao demonstrar interesse, as pessoas eram induzidas a realizar transferências bancárias correspondentes à entrada do suposto financiamento.

Após o pagamento, os golpistas informavam que o veículo não seria entregue, alegando que o dinheiro seria, na verdade, referente a uma taxa de “assessoria financeira”. Segundo a PCDF, os criminosos estruturaram um esquema recorrente, no qual abriam empresas que operavam até acumular grande número de vítimas e, então, encerravam as atividades. Na sequência, retomavam os golpes sob uma nova razão social.

A polícia estima que centenas de pessoas foram vítimas, tanto no Distrito Federal quanto em outros estados do país.

Após serem capturados, os investigados foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça.