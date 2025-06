PCDF prende dois homens por envolvimento em latrocínio no Recanto das Emas

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu mais dois homens suspeitos de envolvimento no latrocínio ocorrido na madrugada de segunda-feira (23), na Quadra 109 do Recanto das Emas.

Um dos presos, de 37 anos, foi identificado como o responsável direto pela execução do crime. Ele foi autuado em flagrante por latrocínio consumado.

Durante a mesma operação, um terceiro suspeito, de 62 anos, foi detido por receptação dolosa. Com ele, os policiais encontraram a bicicleta da vítima, subtraída no momento do crime. Em depoimento, o homem confessou ter comprado o objeto de um dos autores logo após o ocorrido.

Outro indivíduo, de 23 anos, já havia sido preso em flagrante durante o registro da ocorrência, também por latrocínio consumado.

Com a identificação e prisão dos três envolvidos, a PCDF considera o caso esclarecido. Todos os detidos foram encaminhados à carceragem da corporação, onde permanecem à disposição da Justiça.