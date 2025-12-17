Menu
PCDF prende 247 pessoas em duas semanas durante a Operação Full Time

Entre os crimes que resultaram nas detenções estão tráfico de drogas, homicídio e estupro

João Victor Rodrigues

17/12/2025 7h09

Foto: PCDF

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu 247 pessoas entre os dias 1º e 15 de dezembro no âmbito da Operação Full Time, ação permanente voltada ao cumprimento de mandados judiciais e à realização de prisões em flagrante em todas as regiões do DF.

De acordo com a corporação, as prisões decorreram tanto de ordens judiciais expedidas pela Justiça quanto de flagrantes registrados durante as diligências. Entre os crimes que resultaram nas detenções estão tráfico de drogas, homicídio, estupro, violência doméstica, porte ilegal de arma de fogo e embriaguez ao volante.

A operação também alcançou autores de crimes contra crianças e adolescentes, além de casos de maus-tratos a animais. Segundo a PCDF, a Operação Full Time integra uma estratégia contínua de repressão qualificada à criminalidade e de fortalecimento da segurança pública no Distrito Federal.

