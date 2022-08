PCDF localiza corpo de técnica de enfermagem desaparecida

A PCDF localizou o corpo da técnica de enfermagem Danyanne que estava desaparecida desde a noite do dia 27 de julho

Na madrugada desta quarta-feira, 03, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por intermédio do trabalho da equipe da 29ª DP, localizou o corpo da técnica de enfermagem Danyanne da Cunha Januário da Silva, de 35 anos, que estava desaparecida desde a noite do dia 27 de julho.

Dois homens suspeitos e acusados da morte da técnica de enfermagem, de 24 e 26 anos, já estão presos.

De acordo com as apurações, o corpo da vítima foi localizado nesta madrugada em uma região de chácaras do Incra 8, na cidade de Brazlândia, DF.

A vítima teria sido morta com um tiro na cabeça no mesmo dia em que desapareceu. A causa da morte da vítima ainda será confirmada pela perícia técnica da PCDF.

Segundo relato da autoridade policial da 29ª DP, a técnica de enfermagem estaria envolvida com empréstimos financeiros, por isso, os suspeitos, que eram captadores de clientes e recebiam os valores para repasse posterior à vítima.

“Um dos suspeitos passou a ter problemas com os recebimentos e acumulou uma dívida de mais de R$ 35 mil com a vítima”, conta o delegado-chefe da 29ª DP, Lúcio Valente.

No dia do desaparecimento, a vítima se encontrou com os dois suspeitos para receber parte da dívida no Riacho Fundo I. Um terceiro homem, ainda não identificado, teria se aproximado com uma arma em punho e simulado um assalto.

A vítima foi obrigada a seguir com os criminosos até o Incra, onde teria sido executada.

Os suspeitos foram autuados em flagrante por ocultação de cadáver e serão responsabilizados também por homicídio qualificado e roubo de veículo. Eles foram recolhidos à carceragem da PCDF, onde permanecem à disposição da Justiça.

O veículo da vítima, utilizado por ela na ocasião de seu desparecimento, ainda não foi localizado. As diligências prosseguem no intuito de localizar o Hyundai IX 35, cor preta.