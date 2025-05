PCDF devolve 430 celulares a proprietários e lança serviço de consulta de aparelhos

Nesta sexta-feira (23), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) entregará 430 celulares a seus legítimos proprietários, em mais uma etapa da Operação Rastreamento Final. A entrega ocorrerá das 10h às 12h no auditório da Delegacia-Geral da PCDF, no Complexo da Polícia Civil.

A ação representa a terceira fase da operação, coordenada pelos Departamentos de Polícia Circunscricional (DPC) e de Inteligência, Tecnologia e Gestão da Informação (DGI). Ela também integra a segunda etapa da Operação Mobile, deflagrada simultaneamente por polícias civis de diversos estados.

A Rastreamento Final já havia recuperado, em fases anteriores, 319 aparelhos — 184 deles em outubro e outros 135 em dezembro de 2024. Desde janeiro de 2021, a PCDF contabiliza a recuperação de 13.691 celulares por meio do trabalho das delegacias circunscricionais.

Os aparelhos agora restituídos foram localizados por meio de investigações e ações de inteligência que rastrearam equipamentos roubados ou furtados. A operação também visa conscientizar a população sobre a importância de não alimentar o mercado ilegal de eletrônicos.

Durante o evento, será lançado o serviço Consulta IMEI, disponível no site oficial da PCDF. A ferramenta permite verificar se um celular possui registro de roubo ou furto, bastando informar os 15 dígitos do IMEI. O objetivo é ajudar consumidores a realizarem compras mais seguras de aparelhos usados.

A Polícia Civil reforça a orientação para que os compradores exijam nota fiscal e verifiquem a procedência do produto antes de adquirir um celular. A receptação de produtos roubados é crime e contribui para a manutenção de outras práticas ilícitas.

Além disso, a corporação incentiva que qualquer atividade suspeita seja denunciada pela população. A devolução dos aparelhos é considerada mais um passo na repressão ao comércio ilegal de eletrônicos e no fortalecimento da segurança pública.

Serviço

3ª fase da Operação Rastreamento Final

📅 Data: Sexta-feira, 23 de maio

🕙 Horário: Das 10h às 12h

📍 Local: Auditório da Delegacia-Geral – Complexo da PCDF

🔗 Acesse o serviço Consulta IMEI: Site da PCDF

Com informações da Agência Brasília