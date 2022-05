PCDF desvenda estupro de vulnerável em Sobradinho II

Após uma criança de 12 anos sofrer um aborto, técnica forense raríssima revelou que o padrasto foi o abusador

Tereza Neuberger

Na manhã desta segunda-feira (16), a Polícia Civil do Distrito Federal, por meio da 35ª Delegacia de Polícia, divulgou a resolução de um estupro de vulnerável em Sobradinho II. Uma criança de apenas 12 anos teria sofrido um aborto e técnica forense raríssima, de DNA placentário, revelou que o padrasto foi o abusador.

Através do conselho tutelar a 35ª DP tomou conhecimento de que uma menina de 12 anos estaria grávida, porém não se sabia quem era o pai. Já com 22 semanas de gestação, a criança contraiu Covid-19 e, devido também a pouca idade acabou sofrendo um aborto por trombose.

De acordo com a PCDF, a família da vítima e a própria vítima apresentaram grande resistência em colaborar com as investigações e tentaram encobrir o responsável pelo abuso, o que de acordo com o delegado chefe da 35ª DP trouxe “ imensa dificuldade em esclarecer a autoria do crime”.

Chegou ao conhecimento da PCDF que o padrasto da vítima teria se mudou do Distrito Federal logo após saber da gravidez e do aborto da enteada. O fato chamou a atenção da equipe de investigação, razão que os levou a solicitar amostras de sangue fornecidas pelo suspeito e coletar fragmentos da placenta da vítima, no hospital onde foi atendida, para fazer o exame de DNA.

“Por ocasião do aborto sofrido pela vítima, nossa equipe da Seção de Atendimento a Mulher (SAM) dirigiu-se à maternidade do Hospital Regional de Sobradinho (HRS) e lá apreendeu fragmentos de placenta em cubos.” explica o delegado.

O material biológico da vítima foi coletado no hospital e armazenado no Instituto de Pesquisa e DNA Forense da PCDF para futuro confronto genético,com autorização judicial. Após ter realizado o exame de DNA, através do confronto genético entre os fragmentos de placenta referidos e o sangue do suspeito, constatou-se perfis genéticos compatíveis com a condição de paternidade do suspeito em relação ao feto.

Identificado o padrasto como autor do estupro através do exame de DNA placentário, a justiça expediu o mandado de prisão preventiva do suspeito. Diante das provas, o padrasto confessou o crime fornecendo detalhes à PCDF.

A investigação durou aproximadamente um ano, e só foi possível a resolução do caso através da técnica forense raríssima no Brasil, tendo sido realizada pela medicina forense Brasileira por menos de cinco vezes. A técnica utilizada para o esclarecimento do crime é de difícil execução e no exame se usa técnicas de última geração.