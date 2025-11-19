PCDF desmantela tráfico de drogas em São Sebastião

Na tarde desta terça-feira (18), a Seção de Repressão às Drogas (SRD) da 30ª Delegacia de Polícia deflagrou a Operação Família do Bagulho em uma chácara localizada no Bairro Centro, em São Sebastião, apontada há anos como ponto tradicional de venda de drogas.

Segundo as investigações, o imóvel era controlado por uma família conhecida por atuar no tráfico de drogas na região, causando transtornos recorrentes aos moradores vizinhos, que conviviam com fluxo constante de usuários, pessoas em situação de rua e furtos associados ao consumo de entorpecentes.

Durante o monitoramento inicial, quatro usuários foram abordados nas proximidades e confirmaram ter adquirido crack no local investigado. A partir dessas informações, as equipes reuniram efetivo e deram início à operação.

Dentro da chácara, os policiais encontraram porções de crack e maconha, uma balança de precisão e dinheiro fracionado — indícios claros da prática do tráfico. Ao todo, quatro pessoas foram presas por tráfico de drogas (dois homens e duas mulheres, com idades entre 21 e 31 anos). Outras cinco pessoas foram detidas por uso ou porte de drogas para consumo pessoal.

Todos os envolvidos foram encaminhados à 30ª Delegacia de Polícia, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.