PCDF desmantela lavagem de dinheiro em distribuidora de bebidas na Samambaia

No total, estão sendo cumpridos 14 mandados de busca e apreensão, juntamente com um mandado de prisão temporária

Um grupo associado à facção criminosa Comboio do Cão (CDC) está sendo alvo de uma operação realizada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) na manhã desta sexta-feira (12). A Operação Retomada, conduzida pela 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia), tem como foco um esquema que operava na Quadra 421, em Samambaia.

Os membros da organização estavam utilizando distribuidoras de bebidas como fachada para realizar atividades de lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de cocaína, além de camuflar a comercialização da substância ilícita.

As investigações indicam que os integrantes do Comboio do Cão envolvidos na gestão do tráfico dentro das distribuidoras também estão associados a outros crimes, destacando-se especialmente roubos e homicídios.

Os levantamentos realizados pela 26ª DP tiveram início em 26 de outubro do ano passado, após o ocorrido assassinato de um usuário de drogas na distribuidora de bebidas denominada 88, localizada na QR 421.