PCDF investiga homem por armazenar e compartilhar grande quantidade de pornografia infantil

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) divulgou nesta quinta-feira (03/07), uma ação de combate ao abuso sexual infantil que investiga um homem de 54 anos, por armazenar e compartilhar uma grande quantidade de arquivos de pornografia infantil.

A operação denominada “Luz na Sombra” ocorreu nesta quarta-feira (02/07) e cumpriu um mandado de busca e apreensão na residência do suspeito, localizada em Sobradinho. Durante a ação da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC) foram apreendidos computadores e aparelhos celulares que pertencem ao homem.

Na delegacia, o investigado confessou que vinha baixando arquivos, mas alegou que sua intenção era promover denúncias sobre tais arquivos. Ele foi identificado através de investigações e verificação de evidências digitais, mas não teve a identidade revelada pela polícia.

Segundo as investigações, pelo menos 587 (quinhentos e oitenta e sete) arquivos de pornografia e abuso sexual infantil foram baixados e compartilhados pelo suspeito. A PCDF apurou que a ação do suspeito causou apontamentos internacionais.

De acordo com o delegado chefe da DRCC, João Guilherme, o suspeito irá responder pelos crimes de armazenamento e compartilhamentos de arquivos de pornografia infantil, que constam nos artigos 241-A e B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Se somadas, as penas para esses crimes podem chegar a 10 (dez) anos de reclusão.