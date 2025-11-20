Pavimentado em 2021, trecho da DF-001 em Brazlândia ampliou a mobilidade de moradores da zona rural

Quem vive no Núcleo Rural Morada dos Pássaros, em Brazlândia, já sente os efeitos da pavimentação realizada na Estrada Parque Contorno (DF-001). O agricultor Antônio Geraldo Freitas, morador da região há 35 anos, é um dos que percebeu a diferença. Ele percorre diariamente o trecho de bicicleta e lembra bem como era a realidade antes da obra: “Era só poeira e buraco. Agora dá pra ir e voltar com mais tranquilidade”. A melhoria no acesso trouxe mais segurança, reduziu o desconforto causado pela poeira e facilitou a circulação de quem depende da via para trabalhar ou se deslocar pela região.

Executada pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF), a intervenção recebeu investimento de R$ 14,5 milhões do Governo do Distrito Federal (GDF) e incluiu serviços de terraplenagem, drenagem, pavimentação asfáltica, sinalização horizontal e vertical. A entrega para a população veio em 2021.

“Quando chovia, a pista ficava só lama e os caminhões atolavam. Os produtores tinham dificuldade para escoar a produção. Os ônibus escolares também enfrentavam problemas para passar com as crianças. Temos uma escola bem próxima, na DF-430. A pavimentação trouxe diversos benefícios tanto para os moradores quanto para quem transita pela via”, afirma o biólogo e analista de gestão e fiscalização rodoviária do DER, Wellington de Oliveira.

O biólogo do DER explica que a intervenção também incluiu a construção de seis passagens de fauna, feitas para proteger os animais do Parque Nacional de Brasília, localizado ao lado da via. “Essas passagens subterrâneas são importantes porque os animais têm o instinto de se deslocar por grandes áreas. Eles precisam de uma travessia segura. Se não forem construídas passagens adequadas, acabam atravessando por cima da rodovia, o que aumenta o risco de atropelamentos de animais silvestres”, esclarece o analista do DER.

Segundo Wellington de Oliveira, entre as espécies que costumam utilizar o local estão saruês, tamanduás e outros répteis, como serpentes e lagartos. “Nesse trecho, temos duas passagens desse tipo, voltadas para pequenos animais. São túneis chamados de climáticos. Mais à frente, há uma estrutura maior, para grandes mamíferos, com cerca de dois metros por dois. Esse alambrado direcional de fauna que está ao lado da pista serve como guia para conduzir os animais até o ponto de travessia”, detalha.

Mobilidade rural

O trecho pavimentado da DF-001 foi entregue em fevereiro de 2021 e tem 8,2 quilômetros de extensão. A obra beneficiou cerca de 40 mil produtores rurais e 35 mil motoristas que passam pela via todos os dias, melhorando o tráfego e a segurança na região.

De um lado da estrada ficam as propriedades rurais do Núcleo Morada dos Pássaros. Do outro, a cerca que marca o início do Parque Nacional de Brasília. Além de facilitar o acesso às comunidades rurais, o novo asfalto ajudou a organizar o trânsito de outras rodovias.

Parte dos veículos pesados que circulavam pela Estrada Parque Taguatinga (DF-085) e pela Estrada Parque Ceilândia (DF-095/Estrutural) passou a circular também por esse trecho da DF-001, assim como caminhões com destino a Goiás e ao Tocantins, o que reduziu o desgaste das vias urbanas e ajudou a conservar o pavimento dentro das cidades.

