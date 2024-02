Patrimônio dos chorões e choronas do Brasil

Este que é um dos principais ritmos do país, veio para Brasília em 1960, onde criou raízes com a criação do Clube do Choro

Primeiro gênero popular e instrumental brasileiro, o Choro conquistou o registro como Patrimônio Cultural do Brasil, no livro das formas de expressão. O reconhecimento foi aprovado por unanimidade na 103ª Reunião do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, nesta quinta-feira (29), no Instituto do Patrimônio Cultural e Artístico Nacional (Iphan). Este que é um dos principais ritmos do país, veio para Brasília em 1960, onde criou raízes com a criação do Clube do Choro, patrimônio imaterial da cultura do Distrito Federal.

Esse é um momento de todos os choros e choronas do Brasil, segundo o presidente do Clube do Choro, Reco do Bandolim, afirma que o pedido para que o gênero fosse reconhecido como patrimônio cultural do Brasil, foi feito em 2011. “É uma iniciativa que beneficia o Brasil inteiro. Eu estou muito feliz que finalmente vamos conseguir isso”. A Casa de Choro do Rio de Janeiro e a Casa do Choro de Santos, junto de outros coletivos de Choro também entraram com o pedido.

Reco salienta que um bem cultural, significa um testemunho da tradição artística e histórica desse bem. Reconhecer a importância desse bem, mostra como é que funciona a dinâmica cultural de um povo. “Então isso recoloca o clube do choro num patamar que ele de fato tem”, adiciona. O Choro é um gênero que já existe desde o século 19. “Está na raiz da música popular, com uma espécie de síntese cultural da dinâmica de todas as raças que construíram e constroem esse Brasil”. Pessoalmente, Reco dedicou a vida inteira dele ao Choro. Foi em Brasília, que a primeira escola de Choro foi criada, em 1997, a Escola de Choro Raphael Rabello.

Por conta disso, pelo trabalho da escola e do clube, Reco descreve um momento histórico envolvendo Oscar Niemeyer em 2004. Como ele conta, a TV Senado e a TV Câmara transmitem os shows do Clube do Choro para todo o Brasil, e na época, Niemeyer viu a programação e entrou em contato com Reco. “Eu tive a honra de ter um um encontro maravilhoso com o doutor Oscar. E ele queria saber a história do choro, como é que funcionava”. Segundo Reco, ele inclusive começou a escutar o cavaquinho com noventa e quatro anos. E então, o Clube do Choro de Brasília ganhou um projeto arquitetônico feito por Oscar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Reco destaca a importância que a cultura do Choro de Brasília, Brasil afora. “A imprensa dizia que Brasília era a capital do rock, mas depois passou a classificá-la como a capital do Choro”. Ele acredita que é incrível como o gênero veio a se desenvolver numa cidade tão modernista. “Fizemos um festival internacional de choro, e veio gente do mundo inteiro. Vemos hoje com muito prazer os estrangeiros se dedicando ao choro, e Brasília nesse cenário tem uma importância muito grande”.

A roda dos chorões

Valerinho Xavier é produtor musical e pandeirista do grupo brasiliense Choro Livre. Para ele, é necessário preservar o que é mais importante na história do Brasil, e isso é feito preservando a memória da música. “Música essa que é a primeira música urbana das Américas, e a primeira música brasileira, e é de suma importância você ter algo que preserve isso para as próximas gerações”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Uma das mais fortes características do Choro, é a Roda de Choro, que Valerinho explica ser onde os chorões, os músicos que tocam esse tipo de estilo, se reúnem para tocar, aperfeiçoar a sua forma de tocar e passar o conhecimento para as outras gerações. É onde você troca a informação através da música. E esse ambiente é que gera essa passagem de uma geração para outra. “Foi como eu aprendi com o meu pai, e como pretendo passar isso para o meu filho”.

Hoje ele acredita que a cultura do Choro na capital do Brasil, está entre os mais jovens, que é um trabalho fruto de muitos anos da Escola de Choro e do Clube do Choro de Brasília. “Hoje, por exemplo, você encontra várias rodas de Choro em vários locais da cidade, e todos os dias você tem algum encontro de rodas de Choro, e a maioria são jovens”.

O que vem depois do registro

Para o presidente do Iphan, Leandro Grass, o dia 29 de fevereiro de 2024 é um dia importante. “O Choro foi reconhecido como patrimônio cultural brasileiro, essa expressão, esse bem cultural que traz a história do Brasil, que traz às nossas origens, a força da cultura de matriz africana”, declara. Ele esteve presente na celebração no Clube do Choro. “Hoje estamos congregando todos aqueles que são amantes da nossa cultura e amantes do Choro brasileiro”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Grass considera que esse registro do Choro também vem como uma estratégia de promoção da base cultural do Brasil, nessa “decolonização”, com a compreensão de que o Brasil não é europeu. “E esse Brasil é diverso, plural, fundamentalmente africano e indígena”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ele assume que as matrizes culturais europeias também se fazem presentes, mas antes de tudo, esse registro é uma iniciativa de olhar para a frente, com a possibilidade do Choro enquanto um instrumento de cidadania, de informação e de educação. A questão agora, vai além do resgate histórico, mas também visa a promoção da cultura do Choro. “Para a gente levar o Choro às escolas, aos espaços públicos, agora a gente vai construir um plano de salvaguarda para o Choro, de forma que a população possa, não só se conectar mais com esse importante bem cultural, mas que ele possa se tornar ainda mais conhecido”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ele explica que o patrimônio, sendo ele imaterial, como é o caso do Choro, ou patrimônio material, é uma ferramenta de cidadania também, que pode gerar oportunidades, envolver as pessoas, inspirar os projetos de vida de cada cidadão e cidadã. Agora vão ser desenvolvidos por técnicos do Iphan e detentores culturais, políticas públicas e criações de editais para a aquisição de instrumentos e promoção de rodas de choro em locais públicos.