Pátio de Transbordo do Gama passa por recuperação asfáltica

A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) finalizou a recuperação asfáltica do Pátio de Transbordo do Gama, ação motivada pela necessidade de adequação ambiental. A operação, iniciada em 10 de novembro, incluiu o reforço da base para aplicação de materiais pesados, como pedra marroada, brita graduada e uma camada de 10 cm de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), tipo de asfalto utilizado em pavimentação de ruas e rodovias.

O pátio é uma das quatro estações de transbordo de resíduos sólidos urbanos do Distrito Federal e é gerido pelo Serviço de Limpeza Urbana (SLU). A estação otimiza a logística do transporte do lixo coletado pelos caminhões compactadores menores nas regiões do Gama, Santa Maria, Park Way, Lago Sul, Riacho Fundo, Riacho Fundo II, Recanto das Emas e Núcleo Bandeirante.

Segundo o diretor-presidente do SLU, Luiz Felipe Carvalho, “a Novacap sempre nos ajuda quando identificamos alguma necessidade de adequação nos nossos transbordos. É um trabalho conjunto em prol do meio ambiente e de melhoria na prestação de serviço”.

A Divisão de Obras Diretas (Diod) da Novacap executou a intervenção com recursos próprios, uma equipe de 20 profissionais e 10 máquinas. A melhoria beneficiará diretamente cerca de 134 mil moradores do Gama e das regiões próximas, garantindo mais eficiência no manejo dos resíduos e maior durabilidade para a infraestrutura da estação.

Com informações da Novacap