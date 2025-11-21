PATAMO prende homem por tráfico de drogas e posse irregular de munição em Samambaia

Na noite de quarta-feira (19), por volta das 23h, policiais militares do Distrito Federal, durante ação do estágio do XVII Curso de Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO), prenderam um homem pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de munição na região de Samambaia.

As equipes receberam informações de moradores, que relataram ter visto um indivíduo — conhecido por circular armado e usando casaco preto — vendendo drogas próximo a um churrasquinho na via principal da QR 615. Com base nas características repassadas, os policiais foram ao local e abordaram um homem que correspondia à descrição.

Em consulta, foi confirmado que o suspeito possuía um longo histórico criminal, incluindo tráfico de drogas, adulteração de sinal identificador de veículo, direção perigosa, embriaguez ao volante, desobediência, receptação e porte ilegal de arma de fogo.

Durante a busca pessoal e nas diligências realizadas, os policiais apreenderam:

20 tablets grandes de maconha;

2 tablets menores de maconha;

Porções fracionadas da mesma droga;

12 munições calibre .380;

3 balanças de precisão;

1 faca tipo peixeira;

Papel filme;

Sacos de Ziploc;

R$ 575,00 em espécie.

Diante do material encontrado, o suspeito foi encaminhado à 26ª Delegacia de Polícia Civil, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.