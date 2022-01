Parque João e o Pé de Feijão é a atração de férias do Boulevard Shopping Brasília para a criançada

A ação homenageia uma das histórias de maior sucesso do universo infantil, que teve sua primeira publicação em 1807. Inauguração acontece nesta sexta-feira (14), a partir das 12h30, na praça de eventos do espaço

As histórias infantis encantam gerações e gerações. Quem nunca ouviu dos pais ou avós, ou já contou para seus filhos as famosas histórias da Chapeuzinho Vermelho, dos Três Porquinhos e do Patinho Feio, antes deles irem dormir?

São vários os contos de sucesso que perduram até os dias atuais, entre um dos mais célebres está o de João e o Pé de Feijão, publicado em 1807, e que o Boulevard Shopping Brasília decidiu reviver e homenagear essa história, a partir de um temático parque para as crianças poderem viver um pouquinho dessa aventura, a partir desta sexta-feira (14), das 12h30 às 19h30, gratuitamente.

O mall montou um parque dedicado ao conto, com um pé de feijão para as crianças poderem escalar, igual João fez, além de um tobogã cenográfico com muitas plantas artificiais para os pequenos poderem descer. O espaço conta também com xícaras gira-gira, túnel de atividades e escorregador.

As atividades são para crianças de 3 a 12 anos que devem estar acompanhadas dos pais na hora da apresentação para cadastro. O parque fica no Boulevard Shopping Brasília até 30 de janeiro.

Serviço

Parque João e o Pé de Feijão no Boulevard Shopping Brasília

Onde: Boulevard Shopping Brasília (Setor Terminal Norte, Conjunto J, Asa Norte);

Quando: 14 a 30 de janeiro de 2022;

Horário de funcionamento: segunda a domingo, 12h30 às 19h30h