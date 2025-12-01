Parcerias do GDF com órgãos de controle aprimoram fiscalização de benefícios sociais

A modernização dos serviços socioassistenciais do Distrito Federal tem avançado com o reforço das parcerias entre a Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes-DF) e os órgãos de controle. Em entrevista ao videocast Papo Social, o subsecretário de Governança, Inovação e Educação Permanente, Rodrigo Freitas, explicou como a integração com entidades fiscalizadoras tem aprimorado tanto a verificação dos benefícios quanto a qualidade do atendimento nas unidades. Ele também destacou iniciativas internas de inovação, uso de tecnologia e capacitação contínua dos servidores, pontos que, segundo Freitas, fazem parte do esforço para tornar a política de assistência social mais eficiente e transparente. A conversa completa está disponível no canal oficial da Sedes-DF no YouTube.



“Com a Controladoria-Geral do Distrito Federal [CGDF], temos uma rotina já construída de cruzamento de dados, por exemplo, para garantir que os benefícios cheguem, de fato, a quem precisa. Temos o cruzamento da base de servidores públicos, de CNPJ, CPF, de óbitos. São cruzamentos que permitem organizar melhor os direcionamentos dos benefícios. Já a parceria com a Polícia Civil tem a finalidade de aprimorar a integridade dos dados. Não tem caráter investigativo. Contribui para aferir, por exemplo, se o nome social bate com o CPF”, detalhou o subsecretário.

Entre as parcerias, o destaque foi o Acordo de Cooperação Técnica (ACT), firmado recentemente com o Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF). O órgão identificou, em 2021, supostas irregularidades na distribuição de recursos a algumas pessoas que recebiam o Cartão Prato Cheio. “Na prática, quando a gente aprimorou um pouco a informação para saber se a família estava vulnerável, vimos que o dado era muito frio nessa análise. Por exemplo, uma família, na época, estava passando por uma situação de divórcio. Era uma esposa que estava em situação de vulnerabilidade em relação aos filhos. Ali foi um exercício de pensar que o dado pode ser um auxílio, mas não pode ser frio nessa análise. Hoje, com o TCDF, temos o ACT que vai permitir que façamos junto ao tribunal uma aferição do benefício na sua origem e não só no processo de auditoria”, explicou Rodrigo Freitas.

Além do TCDF, a Sedes-DF também atuou em parceria com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) contra a venda de vagas para agendamento nas unidades do Centro de Referência de Assistência Social (Cras). “Em conjunto com a Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos [DRCC], tivemos uma investigação com nossa equipe de desenvolvimento de sistemas, em que rastreamos dados e conseguimos chegar até uma quadrilha que agia com terceirizados para comercializar as vagas e cometer os atos de corrupção. Graças à parceria, eles foram presos, e conseguimos mitigar outras ações”, pontuou.

Novas tecnologias

Na entrevista veiculada no YouTube da Sedes-DF, Rodrigo Freitas também falou sobre o marco que foi a implementação da Escola Virtual da Sedes no fortalecimento e continuidade da educação permanente dos servidores e da parceria com a Escola Nacional de Administração Pública (Enap) para certificar os cursos. “Construímos como piloto o primeiro curso 100% com inteligência artificial, tanto na configuração do curso em relação a conteúdo programático, o design instrucional, quanto na edição”, conta.

O subsecretário ressaltou ainda a substituição de todo o parque tecnológico da Sedes-DF, incluindo a chegada de novos computadores, tablets, impressoras, serviço de telefonia, novas tecnologias e instalação de wi-fi em todas as unidades socioassistenciais da Sedes-DF, além da modernização do Sistema de Desenvolvimento Social (Sids), que reúne banco de dados dos beneficiários para concessão de benefícios e direcionamento dos serviços.

Outro destaque foi a 2ª Semana de Inovação da Sedes-DF, reunindo especialistas do serviço público e da iniciativa privada para ministrar palestras acerca de temas como o uso de inteligência artificial para aprimorar políticas públicas, liderança e iniciativas bem-sucedidas na gestão.

A secretária Ana Paula Marra enalteceu a Semana da Inovação como um legado para os servidores em prol da melhoria do serviço público para a população: “O grande objetivo da Semana de Inovação da Sedes-DF é levar conhecimento sobre novas tecnologias para os servidores, para que eles possam enxergar, dentro da sua rotina, o que pode ser aprimorado. Todos os processos que aprimoramos geraram melhorias em serviços e atendimento para a população”.

O papo social é veiculado no YouTube da Sedes-DF. O programa, que chega à 100° edição, foi reformulado para formato de videocast, trazendo entrevistas que aprofundam temas importantes dentro da política de assistência social.

Com informações da Agência Brasília

