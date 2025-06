Parceria amplia atendimento a vítimas de violência doméstica no DF

A Secretaria da Mulher do Distrito Federal (SMDF) firmou, nesta terça-feira (17), um termo de fomento com a Rede Internacional de Proteção à Vítima Laço Branco Brasil para ampliar o atendimento a mulheres em situação de violência doméstica. Com duração inicial de três meses, o projeto vai reforçar a atuação dos Comitês de Proteção à Mulher nas regiões de Ceilândia, Estrutural, Itapoã e Sobradinho, oferecendo atendimentos jurídicos e psicológicos gratuitos.

“A presença ativa do poder público nas cidades é fundamental no enfrentamento à violência contra a mulher. Essa parceria fortalece os comitês, que têm papel essencial no acolhimento e na orientação das mulheres do DF”, destacou a vice-governadora Celina Leão.

As atividades do projeto terão início no dia 30 de junho com uma capacitação no Comitê do Itapoã, destinada a servidores, integrantes dos comitês e lideranças comunitárias. A formação visa preparar os participantes para oferecer um atendimento qualificado, acolhedor e humanizado.

Entre junho e agosto, os quatro comitês receberão um total de 16 atividades – quatro em cada unidade – incluindo palestras e rodas de conversa. Os encontros vão abordar temas como os diferentes tipos de violência previstos na Lei Maria da Penha, o funcionamento das medidas protetivas e caminhos possíveis para o rompimento dos ciclos de agressão.

“Nossa missão é garantir que nenhuma mulher se sinta sozinha. Queremos que elas saibam que têm direitos, que podem buscar ajuda e recomeçar com dignidade e segurança”, afirmou a secretária da Mulher, Giselle Ferreira.

A iniciativa visa ampliar o acesso à informação, ao acolhimento e à rede de apoio institucional disponível no Distrito Federal. Segundo a SMDF, a proposta reforça o compromisso da pasta em promover ações descentralizadas e integradas para a garantia de direitos das mulheres.

Comitês oferecem apoio direto nas comunidades

Presentes atualmente em seis regiões administrativas, os Comitês de Proteção à Mulher atuam como porta de entrada para vítimas de violência doméstica. Os espaços oferecem acolhimento e encaminhamento a serviços especializados, além de funcionar como elo entre as vítimas e os programas da Secretaria da Mulher.

O atendimento é gratuito e pode ser realizado sem necessidade de agendamento. Equipes capacitadas recebem mulheres, familiares e cidadãos dispostos a denunciar casos de violência, garantindo sigilo e escuta qualificada.

Com informações da Secretaria da Mulher (SMDF)