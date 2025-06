Paranoá recebe ação de acolhimento da população em situação de rua, quinta (26) e sexta (27)

O Governo do Distrito Federal (GDF) inicia, às 9h desta quinta-feira (26), uma ampla ação de acolhimento e assistência social voltada a pessoas em situação de rua que ocupam nove pontos distintos na região do Paranoá. A iniciativa, coordenada pela Casa Civil, mobiliza diversas pastas e órgãos do governo com o objetivo de oferecer atendimento humanizado, acesso a serviços públicos e encaminhamentos para reintegração social.

Durante a ação, serão ofertados serviços nas áreas de saúde, educação, assistência social, segurança e cidadania. Entre os benefícios previstos estão o cadastramento para programas habitacionais, vagas em abrigos, inclusão em iniciativas de qualificação profissional – como o RenovaDF – e a concessão de um auxílio financeiro excepcional no valor de R$ 600 para aqueles que não têm condições de arcar com aluguel. Também haverá orientações sobre cuidados com animais de estimação e possibilidade de deslocamento interestadual para pessoas que desejarem retornar à cidade de origem.

A operação é fruto de uma articulação entre as secretarias de Desenvolvimento Social (Sedes-DF), de Saúde (SES-DF), de Educação (SEEDF), de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF), de Segurança Pública (SSP-DF), de Justiça e Cidadania (Sejus-DF) e de Proteção da Ordem Urbanística (DF Legal), além da participação do Serviço de Limpeza Urbana (SLU), Novacap, Codhab, Detran-DF, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar e Conselho Tutelar.

Antes do início das atividades, equipes do GDF já realizaram abordagens sociais e atendimentos prévios ao longo da semana, mapeando o perfil dos moradores e suas principais necessidades.

Após o atendimento, reordenamento urbano

Concluído o atendimento individualizado, a DF Legal dará início ao processo de desmonte das estruturas improvisadas nos locais ocupados. Os pertences dos moradores serão transportados até os endereços regulares indicados pelos próprios ocupantes. Caso não haja local definido, os bens serão levados ao depósito da secretaria, no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), onde poderão ser retirados sem custo em até 60 dias.

Locais de atuação nos dias 26 e 27 de junho

Confira os endereços onde as ações ocorrerão:

Avenida Contorno, eucaliptos em frente à Quadra 18 Conjunto H

129 Norte – lado oposto à Quadra 32 da Região dos Pinheiros

Ao lado do Restaurante Comunitário

DF-001, margem dos pinheiros

Estrada Parque Contorno, Quadra 24

DF-001, Km 13,9 Sul, próximo ao pinheiro

Avenida Paranoá, Quadra 23, abaixo do Atacadão Droga Center

Quadra 26, Conjunto AG 35, ao lado da Feira do Paranoá

Paranoá Parque, Quadra 3 AE 1, próximo ao Quartel dos Bombeiros

Com essa ação coordenada, o GDF reforça seu compromisso com a dignidade humana, promovendo políticas públicas integradas e buscando soluções efetivas para a população em situação de vulnerabilidade.

Com informações da DF Legal