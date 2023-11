Paralisação: Ibaneis pede “responsabilidade” aos rodoviários

Categoria reivindica renovação do Acordo Coletivo de Trabalho, reposição salarial e ganho acima da inflação

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), fez uma declaração nas redes sociais sobre a paralisação dos rodoviários a partir desta segunda-feira (6). Em comunicado o emedebista disse: “O Distrito Federal reconhece o valor dos rodoviários, que todos os dias transportam milhares de pessoas. Compreende também as reivindicações da categoria. Por tudo isso, é hora de responsabilidade”.

Na manhã deste domingo (5), os rodoviários do Distrito Federal anunciaram a paralisação, a categoria reivindica a renovação do Acordo Coletivo de Trabalho, vencido desde 1º de agosto, reposição salarial e ganho acima da inflação.

O governador ainda disse que a sociedade conta com os rodoviários e espera sentar para uma negociação com as empresas pelo bem de todos. “A sociedade espera que os rodoviários voltem à mesa de negociação com as empresas pelo bem de todos. Milhares de trabalhadores dependem deles para tocar suas vidas. A Secretaria de Mobilidade tem envidado todos os esforços para colaborar com o fim do movimento grevista, e a sociedade apela para que as partes cheguem a um bom termo”.

No último sábado (4), os trabalhadores receberam uma proposta prevendo reajuste de 5,33% nos salários, no plano de saúde e no plano odontológico, além de reajuste de 8% no tíquete alimentação e de 10% na cesta básica. Contudo, a categoria achou que os índices propostos não foram satisfatórios e optou pela paralisação.