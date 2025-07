Para serviços na rede elétrica, Recanto das Emas e Mangueiral têm desligamento de energia nesta sexta (4)

A Neoenergia realizará, nesta sexta-feira (4), interrupções programadas no fornecimento de energia elétrica em áreas do Recanto das Emas e do Jardins Mangueiral, no Distrito Federal. A medida é necessária para a execução de serviços de manutenção e modernização da rede, com o objetivo de garantir mais segurança e qualidade no fornecimento.

No Recanto das Emas, os desligamentos ocorrerão das 9h às 15h nas seguintes localidades: quadra 603; quadra 801, conjunto 10; quadra 802; e quadra 804, conjunto 14. Já no Jardins Mangueiral, a interrupção afetará a QC 6, no período das 10h às 16h.

A concessionária alerta que, caso os serviços sejam concluídos antes do horário previsto, o restabelecimento da energia poderá ocorrer sem aviso prévio. Além disso, mesmo fora da programação, podem ocorrer desligamentos emergenciais. Nesses casos, a população pode registrar a ocorrência por meio do telefone 116.

Para clientes com deficiência auditiva ou de fala, o atendimento está disponível pelo número 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado.

Com informações da Agência Brasília