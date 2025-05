Para obras, trânsito terá alteração temporária em trecho da BR-020, entre Sobradinho e Planaltina

O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) informou que, a partir desta quinta-feira (29), o tráfego na BR-020 passará por alterações temporárias devido à continuidade das obras de implantação da terceira faixa na rodovia.

As mudanças ocorrerão no trecho entre a Fazenda Embrapa (km 13) e o Núcleo Rural do Arrozal (km 16), totalizando 2,7 quilômetros de intervenções. Nesse percurso, será implantada uma faixa reversa no sentido Sobradinho–Planaltina, com o objetivo de manter o fluxo de veículos e minimizar transtornos durante as obras.

Apesar da intervenção, o tráfego continuará com duas faixas operando em cada sentido da via. A previsão do DER-DF é de que essa etapa da obra seja concluída em até 45 dias.

O órgão orienta os motoristas que trafegam pela região a redobrar a atenção e a respeitar a sinalização provisória instalada no local, garantindo a segurança de condutores e trabalhadores.

Com informações do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF)