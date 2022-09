Para o Senado, Damares sobre e empata com Flávia Arruda

Rosilene Corrêa (PT) aparece em terceiro lugar, com 12%, seguida de Yara Prado (PSDB) com 4% e Joe Valle (PDT) com 2%

A disputa para o Senado Federal no Distrito Federal continua acirrada. O novo resultado da pesquisa divulgada pelo Ipec mostra que a candidata e ex-ministra Damares Alves (Republicanos) subiu 7 pontos e empatou com Flávia Arruda, que antes liderava as intenções de voto. Agora, as duas tem 28%.

A pesquisa ouviu 1.504 pessoas durante os dias 24 a 26 de setembro. Do total, 8% afirmaram votar branco ou nulo e 14% não tem candidato ou não responderam. A margem de erro é de três pontos para mais ou menos.

Veja todos os percentuais:

Veja números: