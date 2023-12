Para descarte correto de restos da construção, papa-entulho é a receita

Cada um dos 23 equipamentos instalados recebe diariamente até 1 m³ de resíduo por morador, número equivalente a uma caixa d’ água de mil litros

Os papa-entulhos do Serviço de Limpeza Urbana (SLU), espaços adequados para o descarte de restos de obra, podas de árvores, móveis velhos e recicláveis, têm sido de grande importância para a limpeza urbana do Distrito Federal.

De janeiro a julho deste ano, os equipamentos receberam 14.346 toneladas de resíduos da construção civil (RCC), 1.196 toneladas de podas e 1.500 toneladas de volumosos. Esses números ressaltam a importância dos papa-entulhos na prevenção do descarte irregular de entulho em áreas públicas.

Atualmente, há 23 papa-entulhos distribuídos entre as regiões administrativas de Águas Claras, Asa Sul, Brazlândia, Ceilândia, Gama, Guará, Paranoá, Planaltina, Recanto das Emas, Santa Maria, São Sebastião, Sobradinho, Sobradinho II, Taguatinga e Samambaia.

Aproveitamento

“Jogar resíduos de obra, podas de árvores, móveis velhos nas ruas é crime ambiental – além do que, este material precisa ser coletado pelo SLU para manter a limpeza da cidade, o que custa caro aos cofres públicos”, alerta o diretor-presidente do SLU, Silvio Vieira.

Segundo o gestor, a meta é que todas as RAs tenham, no mínimo, um papa-entulho. “Trabalhamos com campanhas educativas, conscientização da população, para que os moradores entendam a importância de manter a cidade sem lixo nas ruas e de utilizar os equipamentos disponíveis”, ressalta.

Após chegarem aos papa-entulhos, os resíduos de construção civil são encaminhados para a Unidade de Recebimento de Entulho (URE), no antigo Lixão da Estrutural, onde ocorre a trituração do material. Esse processo permite que os restos de obra sejam transformados em diferentes tipos de areia e brita, material posteriormente utilizado na manutenção de estradas rurais e em obras de pavimentação.

Acesso e uso dos equipamentos

Para acessar os papa-entulhos, basta ir até a unidade mais próxima de sua casa. Os endereços estão disponíveis no site do SLU. O atendimento ocorre de segunda a sábado, das 7h às 18h. Cada equipamento recebe até 1 m³ de resíduo de cada morador diariamente – equivalente a uma caixa-d’ água de mil litros.

‌É possível entregar resíduos da construção civil, móveis velhos, restos de podas e materiais recicláveis como papéis, plásticos, papelões e metais, desde que estejam separados e limpos. Não é permitida a entrada de cargas de resíduos em caminhões ou carretas, bem como resíduos de serviços de saúde, lixo eletrônico, orgânico e industrial.

Com informações da Agência Brasília