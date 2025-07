Palestra orienta sobre prevenção e tratamento de principais tipos de câncer tratados na rede pública do DF

Nesta quarta-feira (2), a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) realizou mais uma edição do ciclo de palestras sobre prevenção, detecção e tratamento das principais neoplasias malignas identificadas na rede pública local. O encontro abordou os cânceres de cabeça e pescoço — em alusão à campanha Julho Verde — e os de bexiga e rim, referenciando o Julho Roxo.

A ação faz parte de uma série de capacitações promovidas pela Assessoria de Política de Prevenção e Controle do Câncer (Asccan), que prevê encontros mensais até dezembro. Os encontros têm como objetivo fortalecer a formação contínua dos servidores da SES-DF, disseminar informações sobre medidas preventivas e facilitar o acesso da população aos serviços oncológicos ofertados pela rede pública.

Segundo Gustavo Ribas, chefe da Asccan e um dos palestrantes do evento, aproximadamente 40% dos casos de câncer podem ser evitados por meio de ações preventivas. “A capacitação tem o intuito de difundir a cultura de conscientização e prevenção das neoplasias, que são caracterizadas pela proliferação anormal de células nos tecidos ou órgãos”, afirmou.

A referência técnica distrital de Oncologia Clínica da SES-DF, Fabiane Cesário, reforçou a importância da mudança de hábitos para prevenir os principais tipos de câncer. “A ideia do evento é falar da importância de abrir mão do cigarro, do abuso de bebidas alcoólicas e, especialmente, de se proteger do papilomavírus humano (HPV) na orofaringe, que é um dos principais causadores de câncer de garganta no mundo”, destacou.

Para reforçar a prevenção, a SES-DF oferece a vacina contra o HPV gratuitamente a crianças e adolescentes de 9 a 14 anos. Neste ano, a imunização foi ampliada para jovens de 15 a 19 anos que não receberam a dose anteriormente. A vacinação está disponível em mais de 180 pontos da rede pública, sendo necessário apresentar documento de identificação e cartão de vacina.

Fatores de risco em destaque

Durante a apresentação, foram abordados os principais fatores de risco associados aos cânceres discutidos. No caso do câncer de bexiga, destacam-se o tabagismo, o histórico familiar de neoplasias, a exposição a produtos químicos e infecções urinárias recorrentes. Já os tumores de cabeça e pescoço envolvem estruturas como tireoide, cavidade oral, nasofaringe, glândulas salivares e pele, e têm como principais causas o consumo de álcool, o cigarro, a exposição solar sem proteção e o HPV.

O ciclo de palestras reforça o compromisso da SES-DF com a promoção da saúde e a capacitação de seus profissionais para enfrentar os desafios do câncer de forma integrada e preventiva.

Com informações da SES-DF