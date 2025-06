Painel de Licenciamento Ambiental no Observatório da Natureza e Desempenho Ambiental é lançado

O Instituto Brasília Ambiental lançou na manhã desta sexta-feira (6), no auditório da Secretaria do Meio Ambiente (Sema-DF), o Painel de Licenciamento Ambiental, uma nova ferramenta disponível no Observatório da Natureza e Desempenho Ambiental (Onda). O recurso digital estará acessível tanto ao público interno quanto externo, permitindo a consulta facilitada a dados sobre processos de licenciamento em andamento no Distrito Federal.

O lançamento integra a programação especial em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho. A proposta da nova ferramenta é ampliar a transparência e o acesso à informação sobre empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental no DF.

A superintendente de Licenciamento Ambiental do instituto, Nathália Almeida, destacou o esforço conjunto para viabilizar o projeto, que envolveu quase um ano de trabalho entre as equipes da Superintendência e da Unidade de Tecnologia e Gestão da Informação Ambiental. “A partir de agora, as principais informações de licenciamento ambiental estarão disponíveis a poucos cliques de qualquer pessoa interessada. Isso facilitará o acesso, reduzirá demandas repetidas e permitirá o cruzamento com outras camadas de dados ambientais”, explicou.

Segundo Nathália, o Distrito Federal conta hoje com cerca de 3.230 processos de licenciamento em andamento e centenas de licenças vigentes. “A importância do painel está em permitir que qualquer cidadão possa acessar dados sobre o que está sendo licenciado perto de sua casa. Também ajuda a fortalecer a comunicação com os usuários e com os órgãos de controle, sempre resguardando os dados pessoais dos envolvidos”, afirmou.

A apresentação técnica do painel foi conduzida por Jeiza Jerônimo, assessora da Superintendência de Licenciamento Ambiental e coordenadora da equipe de desenvolvimento. Ela destacou a usabilidade da plataforma, que dispensa cadastro ou senha e oferece diversas formas de busca, como por Região Administrativa, tipo de atividade licenciável, período ou situação do processo. “As informações são confiáveis, sistematizadas e de fácil acesso”, garantiu.

A vice-governadora do DF, Celina Leão, também participou do lançamento e elogiou a iniciativa. “O painel mostra como a tecnologia pode e deve ser usada para melhorar a prestação de serviços. Ele promove uma transparência ativa e traz mais agilidade para os usuários do licenciamento ambiental”, afirmou.

O presidente do Brasília Ambiental, Rôney Nemer, reforçou a importância da transparência na gestão pública: “Transparência é o melhor dos mundos, e o mundo de hoje pede isso”.

Programação ambiental segue até a próxima semana

As atividades em celebração ao Dia Mundial do Meio Ambiente continuam no fim de semana e na próxima semana, com trilhas, oficinas, atividades culturais e educativas. Confira os destaques:

Sábado (7)

Trilha do Cerrado: Cerratenses ao Orquidário , com visita ao Centro de Práticas Sustentáveis (CPS) – saída do Jardim Botânico de Brasília, às 9h30.

, com visita ao Centro de Práticas Sustentáveis (CPS) – saída do Jardim Botânico de Brasília, às 9h30. Oficinas no CPS : Movimento Orgânico e pintura com tintas naturais.

: Movimento Orgânico e pintura com tintas naturais. Toca Literária – Oficina Conhecendo os Bichos do Cerrado – Parque Ecológico Saburo Onoyama, das 9h às 10h30 e das 10h30 às 12h.

Domingo (8)

Passeio guiado Águas do Cerrado , das 9h às 10h30 – Parque Ecológico Saburo Onoyama.

, das 9h às 10h30 – Parque Ecológico Saburo Onoyama. Ioga e movimento, das 10h30 às 12h – no mesmo local.

Quarta-feira (11)

GISDAY – das 8h às 12h – Auditório da Egov.

– das 8h às 12h – Auditório da Egov. Oficina de pintura com tintas naturais – das 9h às 11h e das 14h30 às 16h30 – CPS.

Mais informações sobre a programação e inscrições para atividades estão disponíveis nos canais oficiais do Brasília Ambiental.

Com informações do Brasília Ambiental