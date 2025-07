Pagamento digital no transporte público do DF completa um ano com implementação em 100% das linhas

Há exatamente um ano, em 1º de julho de 2024, a Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal (Semob-DF) deu início à implantação do sistema digital de pagamento de passagens no transporte público coletivo. O projeto começou com 52 linhas — apenas 5,65% da rede — e foi expandido gradualmente até alcançar a totalidade das 931 linhas em operação, em 11 de dezembro do mesmo ano.

A modernização teve rápida aceitação por parte dos usuários. Segundo dados do Sistema de Bilhetagem Automática (SBA), mais de 98% das mais de 1,4 milhão de viagens diárias já são pagas por meios digitais. O pagamento em dinheiro, atualmente permitido apenas na compra de bilhetes avulsos, representa apenas 1,24% das transações.

Os cartões e dispositivos por aproximação dominam o cenário: aproximadamente 70% das viagens são pagas com essa tecnologia. O Cartão Mobilidade responde por 37,75% dos acessos totais (incluindo gratuidades), seguido pelo Vale-Transporte (22,2%) e pelos cartões bancários com tecnologia EMV (9%).

Entre os usuários beneficiários de gratuidade, os percentuais são os seguintes:

Cartão Estudante: 18,11%

Cartão Especial: 6,42%

Cartão Sênior: 4,47%

Cartão Criança: menos de 1%

Para o secretário de Transporte e Mobilidade, Zeno Gonçalves, o sistema representa um marco na mobilidade urbana do DF. “O pagamento digital foi implantado em tempo recorde, trazendo agilidade e segurança para passageiros e rodoviários. A frota está sendo renovada com veículos mais confortáveis e menos poluentes. E agora temos o Centro de Supervisão de Operações, que permite acompanhar as linhas em tempo real e viabiliza o desenvolvimento de um aplicativo para que os passageiros possam planejar suas viagens”, afirmou.

Além da digitalização, a emissão do Cartão Mobilidade também cresceu significativamente. Segundo o BRB Mobilidade, operador do SBA, o número de cartões emitidos aumentou 47% entre julho de 2023 e 31 de maio deste ano — de 491.331 para 723.469 unidades.

Mais da metade das recargas (55%) é feita via Pix. Para quem ainda prefere o pagamento em dinheiro, há 204 pontos de atendimento espalhados pelo DF, além de 70 locais destinados à emissão de novos cartões ou segunda via. A lista completa de endereços pode ser acessada no site do BRB Mobilidade.

Com informações da Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob-DF)