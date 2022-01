Paco Britto é infetctado pela covid-19 pela segunda vez

“Graças a Deus e à ciência, estou em isolamento apenas com sintomas leves”, postou o vice-governador do DF

Por Vítor Mendonça

[email protected]

Pela segunda vez, o vice-governador do Distrito Federal, Paco Britto (Avante) contraiu a covid-19. O segundo no Executivo fez a declaração pelo Twitter nesta terça-feira (25) e destacou que está bem. “Graças a Deus e à ciência, estou em isolamento apenas com sintomas leves”, disse na publicação.

O vice-governador recebeu as duas doses e ainda a de reforço contra a doença pandêmica, que o manteve internado da última vez que foi diagnosticado, em 14 de junho de 2020.

Na época, ele foi hospitalizado no DF Star, na Asa Sul, e recebeu alta somente 12 dias depois. Paco é do grupo de risco por ter duas revascularizações do miocárdio – ou safenas, que é um tipo de enxerto de veias colocado para auxiliar no transporte do sangue da aorta ao coração – além de diabetes e pressão alta.