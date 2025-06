Pacientes oncológicas participam de piquenique terapêutico às margens do Lago Paranoá

Cerca de 20 mulheres em tratamento ou acompanhamento oncológico participaram de um piquenique terapêutico às margens do Lago Paranoá, nesta quarta-feira (11), em Brasília. A atividade foi promovida pelo Grupo Florescer, iniciativa do Hospital Regional de Taguatinga (HRT) que há pouco mais de um ano oferece apoio emocional e bem-estar a pacientes oncológicas.

A supervisora de Enfermagem da Oncologia do HRT, Laurene Passos, destaca os benefícios do encontro. “Algumas delas estão vivendo a fase de reconstrução de suas vidas. O contato com a natureza, o riso compartilhado, o sentimento de leveza — tudo isso é remédio para a alma. Um emocional bem cuidado fortalece o físico e facilita a recuperação.”

O grupo, formado exclusivamente por mulheres que enfrentam ou enfrentaram o câncer, se reúne semanalmente, às quartas-feiras, das 8h às 10h, na unidade de oncologia do hospital. Além de passeios, a iniciativa promove atividades como orientações sobre exercícios físicos e momentos de convivência. “Sempre as incentivo a serem ativas. O exercício físico tem um papel fundamental no tratamento oncológico”, afirma a fisioterapeuta Flávia Ladeira Ventura Dumas.

Participante do grupo desde março, Carmem Dirce e Silva, de 54 anos, trata um câncer de mama e relata como o projeto tem sido importante em sua jornada. “O grupo me ajuda muito com a autoestima e a dignidade. Estava deprimida e chorava muito. Sempre fui ativa, trabalhava bastante e, de repente, precisei parar com tudo e olhar a minha saúde. O Florescer me ajudou e ajuda a enfrentar esse momento.”

Desta vez, o piquenique foi organizado pelas próprias pacientes, e novas atividades estão previstas para o mês de junho. “Todas as mulheres cadastradas no serviço oncológico do HRT estão convidadas a participar”, reforça Laurene Passos.