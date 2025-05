Paciente recebe visita de seu animal de estimação na unidade oncológica do HRT

As visitas de animais de estimação a pacientes da unidade oncológica do HRT começaram há cerca de cinco anos. A iniciativa denominada OncoPet é coordenada pelo psicólogo Fernando Cabral, que busca corresponder ao interesse do paciente junto à adesão de toda a equipe. “Sem uma equipe multiprofissional, não seria possível realizar isso. Todas as especialidades estão interrelacionadas para a promoção do cuidado”, partilha o psicólogo.

A poodle Toy, que tem seis anos, chegou na família com apenas 45 dias de vida. A impossibilidade de oferecer as pernas para que o animal pudesse dormir, como costumava fazer em casa, preocupava o tutor enquanto esteve internado nesses últimos dias. O encontro realizado na última quarta-feira (30) serviu de alívio à angústia e de preenchimento da saudade. “Ela é o meu xodó!”, descreveu aquilo que o sorriso e os olhos marejados já revelavam.

Diagnosticado com câncer de pulmão em março, Jorge está em tratamento na enfermaria da Unidade de Internação Oncológica do HRT. Enquanto aguardava a quimioterapia, a equipe multiprofissional prontificou-se a viabilizar algo que ainda fazia falta ao paciente: o encontro com a cachorrinha de estimação Mel.

Para o encontro entre Jorge e Mel, por exemplo, o desejo do paciente foi constatado pelo psicólogo José Antônio. E a verificação das características e cuidados de higiene do animal, incluindo o histórico de vacinação, foi efetuada por profissionais de enfermagem e de serviço social. “A gente busca oferecer sempre mais para o bem-estar do paciente. Para além do cuidado biológico, buscamos promover também uma saúde que envolve aspectos emocionais e psicológicos”, indica o psicólogo.

Atendimento humanizado

No contexto das redes de atenção à saúde, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) busca fortalecer o atendimento humanizado por meio da padronização de fluxos de atendimento e de processos de trabalho. Segundo o assessor da Política Nacional de Humanização na SES-DF, Rodrigo Valim, a estruturação do serviço favorece uma oferta eficaz e qualitativa, que repercute diretamente na saúde do cidadão.

“A humanização aplicada a um ambiente de assistência em saúde reduz o tempo de internação e contribui para uma melhora ainda mais rápida do paciente assistido”, explica Valim.

Essa recuperação é o que o paciente Jorge Soares aguarda com convicção. Enquanto isso, conserva gratidão pelo bom amparo que recebe dos profissionais do HRT. “O que todos eles me fazem é uma demonstração de que o ser humano ainda tem valor”, exalta.

*Com informações da SES-DF