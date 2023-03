Oxigenoterapia é ampliada para mais 347 pacientes

Reforço de serviço para atendimento domiciliar assiste pessoas com insuficiência respiratória crônica causada por lesões pulmonares

A Secretaria de Saúde (SES) contratou concentradores e demais equipamentos que vão promover a oxigenoterapia a mais 347 pessoas em atendimento domiciliar. O tratamento é indicado para quem sofre com insuficiência respiratória crônica causada por lesões pulmonares irreversíveis, como bronquiectasia e fibrose cística.

De acordo com a gerente de Serviços de Atenção Domiciliar da Secretaria de Saúde, Bianca Lima, o novo contrato assinado nesta terça-feira (28) vai reduzir a procura por unidades de saúde e até permitir alta de pacientes que dependem desse tratamento. “Temos pacientes hoje aguardando nas enfermarias para ter alta só por conta da oxigenoterapia”, conta. Com o contrato, a expectativa é, inclusive, liberar leitos para outras necessidades.

Bianca Lima lembra que a Secretaria de Saúde já oferece o serviço de oxigenoterapia para outros 1.200 pacientes em tratamento domiciliar e que houve aumento dessas solicitações, sobretudo após a pandemia de covid-19, que deixou muitas pessoas com sequelas respiratórias. “Houve um aumento da demanda em nível mundial”, explica.

No DF, os pacientes são acompanhados por equipes de saúde, conforme a complexidade de cada caso. Dependendo da evolução, o tratamento com oxigenoterapia pode ser descontinuado ou requerer internação, quando houver necessidade.

Contrato regular

A secretária de Saúde, Lucilene Florêncio, destaca que a equipe de gestores trabalha hoje para assinar mais um contrato de oxigenoterapia, dessa vez do tipo regular, com prazo de um ano, renovável por mais cinco. O foco será atender tanto os pacientes atuais quanto ampliar a possibilidade de incluir mais pessoas no tratamento domiciliar.

De acordo com a gestora, é preciso reforçar opções como tratamento domiciliar por conta das futuras pressões previstas sobre o sistema de saúde pública. “Nós estamos tendo um aumento da sobrevida da população do Distrito Federal, com aumento de doenças crônicas, doenças renais e diabetes. Vamos precisar de leitos”, afirma.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com informações da Agência Brasília