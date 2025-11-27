Ouvidoria da Sejus recebe Selo Acessibilidade 2025 por práticas que fortalecem inclusão e atendimento ao cidadão

A Ouvidoria da Secretaria de Justiça e Cidadania do DF (Sejus-DF) recebeu, na tarde desta quinta-feira (27), o Selo Acessibilidade 2025, reconhecimento concedido pela Controladoria-Geral do Distrito Federal (CGDF). A certificação destaca órgãos públicos que vêm aprimorando o atendimento à população por meio de práticas inclusivas e acessíveis. No caso da Sejus, pesaram na avaliação iniciativas como a adaptação de espaços físicos, investimentos em comunicação acessível, capacitação contínua dos servidores e estratégias que ampliam o acolhimento de pessoas com diferentes necessidades. O selo reforça o compromisso da secretaria com a promoção da igualdade de acesso e a melhoria da qualidade do serviço prestado ao cidadão.

Segundo a ouvidora da Sejus, Annie Vieira Carvalho, o prêmio reconhece um conjunto de ações planejadas para garantir que pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida tenham sua cidadania plenamente exercida. “As boas práticas de acessibilidade implantadas na Ouvidoria convergem com nossa missão institucional de assegurar um atendimento adequado e inclusivo no dia a dia. A disponibilização do adesivo DF-Libras na sala da Ouvidoria, a realização de cursos sobre acessibilidade pela equipe e adaptações físicas como piso tátil são iniciativas que fortaleceram esse compromisso e foram reconhecidas pelo Selo Acessibilidade 2025.”

Para a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani, o reconhecimento reforça a atuação da pasta na promoção de direitos humanos. “A acessibilidade é um princípio que orienta nossa política pública. Este selo demonstra que estamos no caminho certo ao investir em equipes preparadas, serviços inclusivos e estruturas acolhedoras para todos os cidadãos.”

O controlador-geral do DF, Daniel Alves Lima, também celebrou o resultado. “O Selo Acessibilidade evidencia o trabalho de órgãos que contribuem para uma gestão pública mais moderna, transparente e comprometida com a sociedade. A atuação da Ouvidoria da Sejus fortalece essa agenda e amplia a confiança da população nos serviços públicos.”

Compromisso permanente

Nos últimos anos, a Ouvidoria da Sejus tem ampliado seu repertório de práticas voltadas à acessibilidade, incluindo capacitações periódicas, aprimoramento de fluxos internos, revisões de linguagem e melhorias estruturais que facilitam o atendimento presencial. O Selo Acessibilidade 2025 consolida essa trajetória e reafirma o compromisso da Secretaria com atendimento humanizado, inclusivo e alinhado às necessidades da população do DF.

Com informações da Agência Brasília

