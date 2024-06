Órgãos do GDF são destaque na promoção da qualidade de vida do servidor

O selo QualiVida Edição 2024 foi entregue nesta terça-feira (25), pelo Governo do Distrito Federal (GDF) certifico à 11 órgãos do Executivo. A premiação é destinada às administrações regionais, entidades autônomas, autarquias e pastas do Executivo que desenvolveram boas práticas de governança voltadas para a qualidade de vida no trabalho e valorização do servidor.

A entrega dos prêmios foi realizada durante o II Encontro Anual de Qualidade de Vida no Trabalho, no auditório da Polícia Civil do DF. Na ocasião, os vencedores receberam as certificações pelas iniciativas implementadas ao longo de todo o ano de 2023. As ações estão alinhadas a cinco eixos – saúde e bem-estar, profissional, estrutura, estima e pessoal.

Do total de premiados, cinco conquistaram a categoria ouro. Um dos destaques foi a Controladoria-Geral do Distrito Federal (CGDF), que recebeu o selo pelo terceiro ano consecutivo. “Todo ano estamos constantemente trabalhando e observando como está o ambiente de trabalho, tanto físico como psicológico dos nossos trabalhadores”, destacou o controlador-geral do DF, Daniel Lima.

Lima enfatizou a importância de cuidar dos servidores para garantir um serviço de qualidade à população: “Só conseguimos trazer um bom serviço para a população, uma vez que cuidamos daqueles que nos servem. No nosso dia a dia, lidamos com temas muito sensíveis, e os servidores passam a maioria da vida dentro do ambiente de trabalho. Portanto, estamos sempre em busca de ferramentas capazes de tornar o ambiente mais leve e tranquilo”.

O Departamento de Trânsito do DF (Detran-DF) também se destacou pelos investimentos na saúde mental e qualidade de vida de seus agentes. “Estamos sempre junto aos servidores, estimulando práticas saudáveis, da alimentação ao exercício físico”, ressaltou o diretor-geral adjunto da autarquia, Hugo Figueiredo.

“Tanto as categorias de trabalhadores que vão para a rua e se arriscam quanto os funcionários do setor administrativo e atendimento ao público recebem uma atenção da diretoria. Trabalhamos para que esses servidores se sintam acolhidos dentro do órgão; valorizados para exercerem suas funções sem nenhum comprometimento à sua saúde”, finalizou Figueiredo.

Selo QualiVida

A certificação foi criada em 2021 por meio do decreto nº 42.375/2021. A norma estabelece os princípios e diretrizes para a concepção, implantação e promoção de políticas e programas de qualidade de vida no trabalho para os servidores da administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal.

O secretário-executivo de Valorização e Qualidade de Vida, Epitácio Júnior, enalteceu o pioneirismo do GDF na criação da certificação: “O governo teve um importante olhar para cuidar do servidor dentro da máquina pública. O Estado deve trabalhar para a população, mas o GDF também olha para dentro ao estimular a qualidade de vida, bem-estar, a saúde mental e física dos nossos servidores”. De acordo com o gestor, o programa já foi adotado por mais de 50 órgãos do Executivo.

Segundo o decreto, podem participar da iniciativa membros de comitês e comissões de qualidade de vida no trabalho (QVT), lideranças em gestão de pessoas e demais servidores do GDF.

Confira abaixo a lista dos vencedores.

Administrações regionais

Ouro – Administração Regional de Águas Claras

Autarquias

Ouro – Serviço de Limpeza Urbana (SLU)

Prata – Departamento de Trânsito (Detran)

Bronze – Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores (Inas)

Fundações

Ouro – Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF)

Secretarias

Ouro – Secretaria de Educação (SEE)

Prata – Secretaria de Saúde (SES)

Bronze – Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus)

Órgãos especializados e órgãos autônomos

Ouro – Controladoria-Geral do DF (CGDF)

Prata – Defensoria Pública do DF (DPDF)

Bronze – Procuradoria-Geral do DF (PGDF).

*Com informações de Victor Fuzeira, da Agência Brasília