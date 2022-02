Operário sofre acidente durante o expediente no DF

Após os primeiros socorros, o CBMDF encaminhou a vítima ao Hospital de Base

Um operário de 46 anos teve os dedos decepados enquanto operava um maquinário no canteiro de uma obra no Noroeste, nesta sexta-feira (18). O acidente aconteceu na Quadra 303, Bloco F, no Noroeste, no DF.

A equipe do Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) foram acionadas às 16h36. De acordo com a corporação, quando os bombeiros chegaram ao local encontraram a vítima com os dois dedos do pé esquerdo amputados de maneira traumática.

A vítima estava consciente, orientada e estável. No local foram feito hemostasia e curativo, transportado ao Hospital de Base (HBB).